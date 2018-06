Nova parkirišča v Beli Cerkvi

9.6.2018 | 10:00

Prerez traku kar v dežju: Bernardka Krnc in Darko Vidmar.

Bela Cerkev - V okviru 11. praznika Občine Šmarješke Toplice so včeraj popoldne slavnostno odprli nova parkirišča sredi kraja. Trak sta - prav sredi hudega naliva - prerezala županja Bernardka Krnc in Darko Vidmar iz novomeškega podjetja NG Nizke Gradnje, ki je bil izbrani izvajalec del.

Gre za pomembno pridobitev za Belo Cerkev, saj kot je dejala županja Krnčeva, je bil problem s parkiranjem velik, zlasti odkar je zaživel nov kulturni hram, Hiša žive dediščine. Občina Šmarješke Toplice se je zato lotila gradnje novih parkirišč na dveh mestih, za kar je odkupila tudi potrebna zemljišča.

Parkirišča za osebna vozila, nadstrešek za kolesa in motorje.

Parkirišče za tri avtobuse - pogosti obiskovalci HŽD so namreč številčnejše skupine, ki jih pripeljejo z avtobusi - so že lani uredili ob avtobusni postaji v Beli Cerkvi. Tu so tudi prestavili ekološki otok ter odstranili obstoječe postajališče ter postavili nov pritlični nadstrešek za potnike. Drugo parkirišče, ki je namenjeno osebnim avtomobilom, pa so letos uredili pod gasilskim domom. Tu je na voljo 22 parkirnih mest, eno za invalide. Postavili so še nadstrešek za kolesa in motorje - do pet parkirnih mest. Oba parkirišča, ki že imata uporabno dovoljenje, sta razsvetljena, urejena je kanalizacija ter javna pot do parkirišča.

Godbeniki so našli zavetje na stopnicah gasilskega doma, dežne kaplje jih niso motile.

Investicija je občino stala nekaj več kot 186 tisoč evrov, a od tega so dobili skoraj 95 tisoč evrov nepovratnih sredstev po 23. členu Zakona o financiranju občin.

Županja Krnčeva se je za pomoč pri pridobivanju zemljišč zahvalila zlasti občinskemu svetniku Jožetu Vidicu, pa družini Korenič ter podžupanu Sandiju Pavliču.

»Ta pridobitev je za kraj veliko, saj bo Bela Cerkev lahko še bolj zaživela kot kulturno središče občine,« je dejala.

Otvoritveni dogodek je popestrilo igranje Godbe na pihala občine Šmarješke Toplice pod vodstvom Branka Ambrožiča - glasbeniki se kljub dežju niso dali!

Besedilo in foto: L. Markelj

