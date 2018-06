Spremljati tekmo ob igrišču je bilo težje

Novo mesto - Domen Bratož je bil v letošnji sezoni eden ključnih košarkarjev Krke, ki so bili zelo blizu, da bi še osmič dvignili pokal za najboljšega v državi. A na odločilni peti tekmi finalne serije proti ljubljanski Olimpiji ni smel stopiti na parket dvorane v Stožicah. Kot pravi, je bilo ob igrišču veliko težje spremljati odločilne trenutke ob koncu dramatičnega srečanja.

»Lažje je igrati kakor spremljati soigralce na klopi. Ni bilo enostavno. Peta finalna tekma je bila odlična. Izmenjevali smo se v vodstvu, še nekaj sekund do konca imeli možnost za osvojitev naslova državnega prvaka, a odločila je ena žoga oziroma prosti met,« pravi Krkin organizator igre, ki si je zelo želel pomagati ekipi. A zaradi burne reakcije na četrti tekmi v Novem mestu, ko se je po sumljivo dosojeni osebni napaki nato zapletel v oster dialog s sodnikom, ki mu je hitro dosodil tehnično napako ter pokazal predčasno pot v slačilnico, je bil na zadnji tekmi sezone le kot gledalec. Pravila so namreč takšna, da po izključitvi sledi tudi kazen prepovedi igranja na naslednji tekmi. Spornega trenutka se še zelo dobro spominja. »Tekma se je lomila in imeli smo vse možnosti za zmago. A v ospredje so prišli sodniki, ki so mi neupravičeno dosodili osebno napako. Želja po zmagi je bila v tistem trenutku tako zelo velika, da sem odreagiral na takšen način, kot sem,« pravi Bratož, ki mu je bilo takoj žal, da je na takšen način končal sezono, ki je bila po njegovem mnenju za novomeški klub uspešna.

»Sezona je bila s psihološkega vidika precej naporna, saj smo potrebovali kar nekaj časa, da smo začeli igrati uigrano in borbeno,« pravi naš sogovornik. Namreč po prvih petih tekmah domače lige je bila Krka na lestvici zadnja, dosegla je le eno zmago. A v nadaljevanju sezone so zaigrali bistveno bolje. »Ko je bila ekipa popolna in začela dihati skupaj, smo začeli nizati dobre rezultate. Veliko dela smo imeli, da smo prišli v finale državnega prvenstva. Bili smo vedno bolj enotna ekipa in z vsako tekmo smo rasli,« ocenjuje Bratož. Na vprašanje, kako je zadovoljen s svojim razvojem v letošnji sezoni, pa odgovarja: »Napredek igralca je odvisen od ekipe. Ko je ekipa rasla in smo po uspešnem nastopanju v drugi jadranski ligi pridobili tudi samozavest, je tudi vsak posameznik rasel in mislim, da smo vsi v ekipi stopničko boljši, kot smo bili na začetku sezone.«

Presenetljiva zmaga v drugi jadranski ligi jim je dala še dodaten zagon in motivacijo pred zaključkom državnega prvenstva, kamor so se uvrstili po polfinalni drami v Kopru. Novomeščani so namreč na odločilni tretji tekmi proti Sixt Primorski še štiri minute pred koncem zaostajali za deset točk, a jim je nato uspel velik preobrat, s katerim so šokirali Koprčane. Veliko zaslug za zmago je imel ravno Bratož, ki je imel v odločilnih trenutkih mirno roko in zadel vseh šest prostih metov, z enaindvajsetimi točkami pa je bil tudi najboljši strelec Novomeščanov.

Tudi favorizirane Ljubljančane so v finalu skorajda spravili na kolena. »Pokazali smo, da imamo možnosti. Marsikdo je govoril, da bo Olimpija zmagala s 3:0, ampak vedeli smo, da ne bo tako in da bo finale zanimiv,« pripoveduje 25-letnik, ki se je pred sezono vrnil v matični klub, kjer je kot mladinec navduševal domače ljubitelje košarke. Pred tem je eno leto igral v Estoniji za ekipo Raple, ki jo je popeljal do drugega mesta. »Mislim, da mora vsak igralec vsaj eno leto igrati v tujini, kjer dobiš še drugačne izkušnje, vse podrediš igri, ker je to tvoj kruh. Lahko rečem, da je bila to zame odlična izkušnja in primerjava. Prve štiri ekipe v estonski ligi se lahko primerjajo s slovenskimi klubi, a na splošno je nivo naše lige nekoliko višji«, pravi Bratož.

Da je poleti znova oblekel dres Novomeščanov, gre veliko zaslug tudi trenerju Simonu Petrovu, s katerim sta sodelovala že pred petimi leti v Slovanu in ki je pred letošnjo sezono prevzel vodenje Krke. Po Bratoževih besedah so se odlično ujeli in odločitev, da nazaj pripeljejo nekatere domače košarkarje, ki so v preteklih letih igrali drugje, je bila prava poteza. Za naslednjo sezono upa, da bo vodstvu kluba uspelo zadržati večino igralcev. Tudi njemu se tako kot še nekaterim izteče enoletna pogodba, a kot pravi, si pod pravimi pogoji tudi naslednjo sezono želi igrati v Krki. »Motiv je velik, da tudi v novi sezoni pokažemo dobre rezultate in da vrnemo navijače v novomeško dvorano.«

