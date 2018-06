V krožišče postavili električni avtomobil

9.6.2018 | 11:30

Trebnje - Občina Trebnje je nedavno zaključila z urejanjem sredinskega otoka krožišča pri Mercator centru. Na razstavno ploščad so postavili občinski električni avtomobil, s katerim po besedah župana Alojzija Kastelica apelirajo k eko mobilnosti, obenem pa pozivajo ljudi, da se udeležijo tradicionalne tridnevne prireditve Iz trebanjskega koša, ki se bo začela v petek.

Občina je že lani objavila javni natečaj za ureditev otoka v krožišču. Izbrali so rešitev, ki jo je predlagal arhitekt Andrej Šeliga. Na zgornjem platoju je tako možnost postavitve raznih skulptur, ki se bodo lahko menjale ob različnih prireditvah, dogodkih, obeležjih in priložnostih. Za spremljanje in usmerjanje tega razstavnega prostora občina predlaga, da se imenuje posebno tričlansko komisijo v sestavi: arhitekt in avtor Andrej Šeliga, ilustratorka in slikarka Maja Kastelic in generalni direktor direktorata za ustvarjalnost mag. Igor Teršar.

Župan predlaga, da se scena na platoju zamenja največkrat 4-krat letno. V času novoletnega obdobja nameravajo postaviti okrašeno smreko, čez leto pa bodo vzpodbujali domače in tuje ustvarjalce, da ustvarjajo ob različnih priložnostih. »Namen je, da preko te ploščadi dosežemo podporo ustvarjalnosti, inovativnosti in smisel za estetiko, pri čemer bo občina na letni ravni financirala eno sceno,« so zapisali na spletni strani občine, kjer vse zainteresirane tudi pozivajo, da jim pošljejo predloge za ureditev razstavnega prostora.

R. N.