Od Majzljev do Zwittrov

9.6.2018 | 13:30

Dr. Anja Dular in županja Bernardka Krnc, v drugi vrsti na levi prof. dr. Stane Granda

Bela Cerkev - Da bi bolje poznali svojo lokalno zgodovino, je šmarješka občina ob prazniku včeraj zvečer v Hiši žive dediščine organizirala predavanje dr. Anje Dular z naslovom Od Majzljev do Zwittrov.

Dr. Anja Dular je priznana slovenska arheologinja in bibliotekarka, znanstvena in muzejska svetnica in sodelavka Narodnega muzeja Slovenije. Kot arheologinja je sodelovala pri izkopavanjih na Dolenjskem in v Beli krajini, kot bibliotekarka pa se je posvetila raziskavam zgodovine tiska, knjižnic in knjigotrštva. Belocerkovci so nanjo še bolj ponosni, saj je hči znanega slovenskega zgodovinarja Frana Zwittra (1905-1988), po katerem so tudi poimenovali dvorano kulturnega hrama.

Rojstna hiša dr. Frana Zwittra v Beli Cerkvi

Fran Zwitter, slovenski zgodovinar, se je namreč rodil v Beli Cerkvi, v hiši svojega deda Frana Majzlja. Po študiju zgodovine in geografije v Ljubljani in na Dunaju je na Filozofski fakulteti v Ljubljani leta 1928 diplomiral in naslednje leto doktoriral. V letih 1930–32 se je izpopolnjeval v Parizu. Zavzemal se je za povezovanje zgodovinopisja s sociologijo in ekonomijo, hkrati pa se je usmeril v raziskovanje zgodovine novega veka. Leta 1938 je postal prvi učitelj za zgodovino novega veka na ljubljanski univerzi. Med letoma 1952 in 1954 je bil rektor Univerze v Ljubljani, sicer pa je bil redni profesor do upokojitve leta 1975. Od leta 1958 je bil redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Poleg zgodovine mest in socialne zgodovine ga je vseskozi zanimala nacionalno politična problematika. Zwittrova bibliografija šteje več kot 300 enot, od tega 11 knjig in 100 pomembnejših razprav

Nastop MePZ Šmarješke Toplice

Predavanju njegove hčerke dr. Anje Dular je z zanimanjem prisluhnil tudi zgodovinar prof. dr. Stane Granda, eden od častnih občanov občine Šmarješke Toplice.

Za kulturni program so poskrbeli pevci KD Mešanega pevskega zbora Šmarješke Toplice pod vodstvom Milana Pavliča. Pridne gospodinje, članice Društva podeželskih žena in deklet Bela Cerkev, pa so pripravile pogostitev z znamenito vinjevrško pogačo in škratovo klobaso. Seveda niso umanjkali niti vinogradniki.

Besedilo in foto: L. Markelj

