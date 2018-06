Posledice uničujoče toče si je ogledal premier Cerar

9.6.2018

Najbolj pogost današnji prizor v delu Črnomlja in njegovi okolici.

Miro Cerar si je ogledal posledice včerajšnje toče.

Gasilci požrtvovalno pomagajo prizadetim krajanom.

Črnomelj - V nekaterih predelih Črnomlja, predvsem na Čardaku, ter v nekaterih vaseh v okolici, je danes, po včerajšnji toči, kot na mravljišču. Najhuje je bilo na Svibniku, kjer so povsem uničene vse strehe. Ljudje hitijo s prekrivanjem, dobrodošle so vsake roke, veliko pomagajo gasilci, najpogosteje pa tovornjaki, namenjeni v Črnomelj, prevažajo strešno opeko. Po mestu je veliko avtomobilov z zvito pločevino in razbitimi šipami, nekateri pa so po pripovedovanju Črnomaljcev tako uničeni, da jih ne bo več mogoče popraviti.

Prebivalci so po včerajšnji toči, ki je bila debela tudi kot pomaranče, padala pa je na suho, torej brez dežja, tako da je bil uničujoči učinek še večji, še vedno močno pretreseni. Takšnega neurja ne pomnijo niti najstarejši krajani. Danes sta si v spremstvu črnomaljske županje Mojce Čemas Stjepanovič posledice včerajšnjega neurja ogledala tudi premier Miro Cerar, ki opravlja tekoče posle, in Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite RS. Kot je dejala županja, bodo do torka zvečer ocenili škodo v občini, ki bo gotovo znašala vsaj tri milijone evrov, Cerar pa je obljubil, da bodo zadevo v četrtek obravnavali na seji vlade.

V črnomaljski občini so od javnih objektov najbolj prizadete strehe na osnovnih šolah Loka in Vinica, na otroškem vrtcu Čardak in na Domu starejših občanov Črnomelj. Na Čardaku bodo razmere uredili tako, da bodo eno igralnico uredili v bivšem dijaškem domu, drugo pa v telovadnici vrtca. Večji problem je v šoli v Loki, kjer streha pušča v starem delu šole, v katerem je sedem učilnic. Sedaj imajo podstavljena vedra, preveriti pa bodo morali statiko šole in – tako kot v vrtcu na Čardaku – kako varna je še električna napeljava. Pouk v šoli v Loki v učilnicah v starem delu trenutno ni mogoč, vprašanje pa je, ali je sploh smotrno vlagati v obnovo tega dela šola, saj je predviden za rušenje. Od marca imajo za ta dela tudi pravnomočno gradbeno dovoljenje, vendar čakajo na razpis za denarna sredstva. Cerar je obljubil, da bo preveril, kako daleč so postopki za objavo razpisa, sam pa je spoznal, da bo nekaj potrebno narediti. In to čim prej. Županja je pripomnila, da so sedaj idealne razmere, da stari del šole porušijo ter do jeseni prihodnje leto zgradijo novega. Starši in otroci pa so pripravljeni na to, da bo eno šolsko leto dvoizmenski pouk.

Srečko Šestan je dejal, da bomo morali glede na to, da v Sloveniji vse pogosteje prihaja do hitrih vremenskih preobratov z ekstremnimi posledicami, razmisliti o drugačni kritini, odporni proti toči in vetru. Sanirati pa bo potrebno tudi odtoke.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

