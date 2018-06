Triindvajsetič po rimski cesti

9.6.2018 | 19:00

Skupinska fotografija udeležencev 23. kolesarskega popotovanja od Ivančne gorice do Dvora.

Po znameniti rimski cesti sta se s starimi kolesi podala Alojz in Olga Blatnik.

Ivančna Gorica, Dvor - Okoli petdeset kolesarjev vseh generacij se je danes dopoldan podalo po znameniti rimski cesti od Ivančne Gorice do Dvora. Že 23. kolesarsko kulturnozgodovinsko dogodivščino po še ponekod vidni pradavni rimski cesti so organizirali turistični društvi Suha krajina in Ivančna Gorica, OTZ Ivančna Gorica in Zavod Prijetno domače.

Novodobni popotniki so si ob nekdanji cesarski trgovski poti ogledali številne naravne in kulturne znamenitosti, med katere sodi tudi lipa iz 14. stoletja v Valični vasi, na cilju okoli 25-kilometrske poti pa so si ogledali muzejsko zbirko Marjana Marinca ter Edukacijski in produktni center železolivarne na Dvoru. »Popotovanje s kolesi nima tekmovalnega značaja, namen je rekreacija in spoznavanje naše bogate naravne in kulturne dediščine tega območja,« je dejal predsednik suhokranjskega turističnega društva Vlado Kostevc.

Organizatorje in kolesarske popotnike sta pozdravila tudi prva moža občin Ivančna Gorica in Žužemberk Dušan Strnad in Franc Škufca, prvi na startu in drugi na cilju. Škufca je dejal, da je vesel, da so letos pripravili že triindvajseto popotovanje in dodal, da upa, da bodo tudi v prihodnje nadaljevali z njim.

Med udeleženci je bila tudi Ditka Vidmar, ki se je na pot podala kljub temu, da čez dva meseca z možem pričakujeta naraščaj. »Malo je bilo naporno, ampak je šlo,« je zadovoljna dejala, da ji je uspelo.

Tudi letos so organizatorji podelili priznanja v obliki odlitka možnarja za tiste, ki so se popotovanja udeležili petkrat, desetkrat, nekateri pa celo že petnajstkrat.

Besedilo in fotografije: R. N.

