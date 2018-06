Odpravljali posledice silovitega neurja; plaz oviral promet

9.6.2018 | 18:20

V občini Črnomelj so danes pripadniki Štaba CZ Občine Črnomelj in gasilci odpravljali posledice neurja. Gasilcem GZ Črnomelj so na terenu pomagali gasilci gasilskih zvez Metlika, Semič, Kočevje, Novo mesto, Trebnje, Šentjernej, Posavske regije in treh gasilskih društev iz sosednje Hrvaške, skupaj 397 gasilcev. Predstavnik Izpostave URSZR Novo mesto je iz skladišča DRC Roje dostavil folijo za prekrivanje poškodovanih objektov, so sporočili z novomeškega regijskega centra za obveščanje.

Posledice neurja si je ogledal tudi poveljnik CZ RS Srečko Šestan in predsednik vlade Miro Cerar, ki opravlja tekoče posle. Odpravljanje posledic neurja in ocenjevanje škode se bo nadaljevalo še v prihodnjih dneh.

V občini Semič so gasilci PGD Semič, Kot-Brezje in Črešnjevec zasilno pokrili strehe 15 stanovanjskih hiš, gostinskega lokala, vikenda ter sprali nanose zemlje s cestišča.

Plaz oviral promet

Ob 8.05 je bil pri Pošteni vasi, občina Brežice, zaradi plazu na cesti onemogočen promet. Zaradi neurja je prišlo tudi do nanosa peska na cesti Bušeča vas – Poštena vas in v Gornji Pirošici. Ovire na cestiščih so odstranili dežurni delavci podjetja CGP Brežice, sporočajo z ReCO Brežice.

Nekoliko kasneje ob 11.22 se je še v Ulici dr. Derganca v Semiču sprožil manjši plaz. Gasilca PGD Semič sta zemljino pokrila s PVC folijo. Nevarnosti ni.

Lažna prijava

Ob 16.47 smo bili obveščeni o delovni nesreči v kraju Hrib, občina Šmarješke Toplice. Gasilci GRC Novo mesto in reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so se odpeljali na kraj in ugotovili da gre za lažno prijavo, so še sporočili z novomeškega regijskega centra za obveščanje.

R. N.