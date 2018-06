Padel z višine desetih metrov

10.6.2018 | 09:55

Ilustrativna slika (Foto: M. L.-S.)

Včeraj ob 9.53 uri je v naselju Breg pri Ribnici, občina Ribnica, delavec padel s strehe. Posredovali so reševalci NMP Ribnica, ki so delavca oskrbeli na kraju dogodka in ga prepeljali v bolnišnico. Z ogledom kraja nesreče in zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je 38-letni delavec pri izvajanju del na strehi stopil v luknjo zračnika in padel v globino okoli 10 m na tovorno vozilo, ki je bilo parkirano v objektu. Utrpel je hude telesne poškodbe. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja ogrožanje varnosti pri delu, prav tako je bil obveščen delovni inšpektor in FURS zaradi suma dela na črno.

Gorel drog električnega omrežja

Ob 9.15 uri je v bližini cerkve v Velikih Poljanah, občina Ribnica, gorel drog električnega omrežja. Dežurni delavci elektro podjetja so na drogu odklopili električno napajanje. Požar so pogasili gasilci PGD Velike Poljane.

V bolnišnico s helikopterjem

Ob 12.06 je helikopter Slovenske vojske s posadko HENMP iz Brnika prepeljal poškodovano osebo iz Ribnice v UKC Ljubljana. Gasilci PGD Ribnica so zavarovali kraj pristanka helikopterja,ter nudili pomoč pri prenosu poškodovanca od reševalnega vozila do helikopterja.

Pri obrezovanju padel z drevesa

Ob 10.38 uri je v Krški vasi v občini Ivančna Gorica občan pri obrezovanju drevja padel z drevesa in se poškodoval. Posredovali so gasilci PGD Krka, ki so nudili pomoč reševalcem pri imobilizaciji in prenosu poškodovanca do reševalnega vozila. Reševalci RP Ljubljana so poškodovanca prepeljali v bolnišnico. Aktiviran je bil tudi helikopter Slovenske vojske, vendar njegovo posredovanje ni bilo potrebno.

M. L.-S.

