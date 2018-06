Mozaik folklornih korakov ob 50-letnici

10.6.2018 | 11:45

Folklorna dejavnost v Artičah živi že pol stoletja. (Foto: B. D. G.)

Artiče - Sinoči so v Artičah pripravili prvič pripravili folklorni večer na prostem, ki je prikazal in zaokrožil 50 let organiziranega negovanja ljudskih plesov in običajev v okviru domače Folklorne skupine KUD Oton Župančič .

Na dogodku, ki ga je obiskalo kakih 400 gledalcev, se je na odru zvrstilo kar okrog sto plesalcev in godcev sedanje skupine, otroške folklorne skupine, ki v Artičah že tudi deluje čez 20 let, in kar dveh veteranskih skupin, v katere so se nekateri nekdanji plesalci zbrali posebej za to priložnost.

Mozaik folklornih korakov, kot so poimenovali jubilejno prireditev, je prikazal, kako velik razvoj in razmah je dobila folklorna dejavnost v tem kraju, potem ko sta jo davnega leta 1967 začela Miha in Marija Haler. S svojim delom sta zastavila prve in trdne korake v mozaiku artiške folklore, na katerih sta potem dolga leta, vse od 1986 do 2014, gradila, skupino vodila in razvijala Zdravko in Zdenka Dušič. Zadnja leta pisane kamenčke v mozaik s svojim umetniškim vodenjem skupine pristavlja dolgoletni plesalec pri otroški in kasneje tudi odrasli skupini Gregor Tuljak.

Čestitke in priznanja ob koncu jubilejnega koncerta (desno aktualni umetniški vodja skupine Gregor Tuljak) (Foto: B. D. G.)

Folklorno seme, ki je bilo zasejano v Artičah, je uspešno klilo po vaseh krajevne skupnosti Artiče, a tudi drugod po občini, kar je folklornikom ob jubileju potrdil tudi brežiški župan Ivan Molan. Dejal je, da ko v tej občini pomislijo na folkloro, pomislijo na Artiče, od koder se je folklorna dejavnost razširila tudi na številne druge kraje v občini, saj prav vsi mentorji skupin izhajajo iz artiške skupine.

Po končanem koncertu so skupina in njeni člani prejeli številne čestitke in priložnostna priznanja.

Besedilo in foto: B. D. G.

Galerija