Na pomoč priskočilo okoli tisoč gasilcev

10.6.2018 | 17:30

(#896135)Foto: M. B. J.Na pomoč pri odpravi posledic neurja, ki je besnelo na območju občine Črnomelj v popoldanskih in nočnih urah pretekli petek je danes prišlo gasilcem iz GZ Črnomelj in štabu Civilne zaščite Črnomelj, ki nosijo največje breme, okoli 1000 gasilcev z več kot 200 vozili. Gasilci so prišli iz obeh preostalih belokranjskih občin, več drugih slovenskih občin in iz Karlovške županije.

»Petkovo neurje bo ljudem na območju občine ostalo še dolgo v spominu. Iz srca se zahvaljujemo vsakemu gasilcu, tako domačemu kot od drugod, ki je priskočil na pomoč in tako pokazal svojo nesebično požrtvovalnost ter pomoč sočloveku v nesreči. Gasilci so znova pokazali, kako veliko je njihovo srce, saj so se v trenutku odzvali na klice na pomoč. Zahvaljujemo se za veliko pripravljenost, izredno organiziran strokovni pristop, požrtvovalnost in solidarnost,« je v današnji infrmaciji za javnost zapisala županja občine Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič.

Včeraj sta si posledice neurja ogledala tudi poveljnik CZ RS Srečko Šestan in predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, Miro Cerar. Cerar je poudaril, da se bo vlada s posledicami seznanila na prvi seji vlade v prihodnjih dneh in v najkrajšem možnem času zagotovila pomoč. Prve grobe informacije o škodi bodo, kot sporoča Čemas Stjepanovičeva, podali na 2. izredni seji Občinskega sveta v torek 12. junija.

M. L.-S.