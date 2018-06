Morda ni nič, lahko pa bo škoda nepopravljiva!

Kočevje - Tako menijo vaščani Morave, kočevski gozdarji in tudi na občini Kočevje o nezakonitem odlaganju smeti v gozdu v bližini Morave – »Država ni naredila svojega dela,« pravi župan Prebilič

»Smrad je bil tako močan, da sem bruhal,« je povedal kočevski podžupan Predrag Baković, sicer tudi sam vaščan Morave, o smradu, ki so ga vaščani te kočevske vasi zaznali v začetku tega meseca, neznosen pa je postal kakšen teden kasneje. Želodec se mu je obrnil, ko si je tudi sam ogledal kraj, od koder se je širil smrad.

V prvih dneh maja, ko so občani Morave gozdarko in znano kočevsko okoljevarstvenico Tino Kotnik obvestili, da v Moravi smrdi in da mislijo, da v gozd v bližino Morave dovažajo smeti, je bilo na parceli, za katero je kočevska OE ZGS podjetniku Slavku Hrženjaku aprila lani izdala odločbo za krčitev 0,4 hektarja gozda za kmetijske namene, videti, da se nekaj dogaja, vendar pa dokazov o smeteh ni bilo. 9. maja pa je revirni gozdar zaznal na parceli, ki je sicer v lasti Hrženjakove žene Mojce, da zasipavajo material neznanega izvora. »Ker v krčitvenem dovoljenju ni bilo predvideno nikakršno zasipavanje, je o tem obvestil mene kot svojo nadrejeno in gozdarsko inšpekcijo,« je pretekli četrtek, ko so o tem obvestili novinarje, povedala vodja OE ZGS Kočevje Katja Konečnik.

12. maja, ko so vaščani zaradi neznosnega smradu Kotnikovo pozvali, naj jim pomaga in nekaj ukrene, so bili na parceli večje kupi smeti, ki so bili pomešani s plastiko. »Vidno je bilo tudi, da se smeti stresajo na rob in da se jih rine v vrtače in zasipava z zemljino,« je povedala Kotnikova. Zato so gozdarji podali na policijo zahtevo za uvedbo postopka zaradi ogrožanja okolja, že pred njimi pa so podali prijavo na policijo tudi vaščani.

»V vasi se je začel v nekem trenutku širiti neznosen smrad. Vaščani so začeli ugotavljati, od kod, in pri tem ugotovili, da na območju stare Morave nekdo navaža smeti,« je povedal Mladen Koritnik, vaščan Morave, ki je zaposlen na PP Kočevje in je na zahtevo sovaščanov tudi podal prijavo policiji. Kriminalisti so prišli na ogled na parcelo 12. maja, a so ugotovili, da gre le za prekršek. Kaznivo dejanje namreč po naši zakonodaji postane šele takrat, ko je že storjena škoda oz. je možno opredeliti posledice. Je pa policija podala prijavo o odlaganju odpadkov in vnosu zemeljskega izkopa na kmetijska zemljišča v bližini Morave inšpekciji za okolje in naravo. Na podlagi prijave je inšpektor Darij Klun 16. maja opravil inšpekcijski nadzor, katerega ugotovitve pa so marsikoga, milo rečeno, presenetile.

»Država ni naredila svojega dela,« je župan Vladimir Prebilič komentiral inšpektorjevo ugotovitev, da zasebnik z namenom izboljšanja kmetijskih zemljišč in ureditve novih pašnikov zasipava vrtače na svojih zemljiščih ter da se dela izvajajo tudi kot sanacija po vetrolomu. »Ugotovljeno je, da se zasipavanje vrtač izvaja z nepredelanimi biološkimi odpadki rastlinskega izvora s primesmi plastike, sveč, steklenic in pločevink. Material – žagovina, lublje, sekanci – delno izvira tudi iz žage v Kočevski Reki,« so na inšpektoratu zapisali v odgovoru na vprašanje lokalnega radia Univox in dodali, da kaznivega dejanja uničenja ali poškodovanja okolja, kar bi lahko bil razlog za ugotavljanje kaznivega dejanja in seznanitev organov pregona, niso ugotovili.

»Po dogovoru z inšpektorjem je lastnik odstranil tiste smeti, ki so bile še vidne. Šlo je za nekaj tovornjakov smeti. Vprašanje pa je, glede na to, da se je smrad pojavljal dalj časa, kaj je pod zemljo,« je povedal župan in dodal, da so inšpektorat za okolje zaprosili, da opravijo bolj natančen pregled, ali so bile že prej na to lokacijo pripeljane kakršnekoli smeti.

»Če se bo izkazalo, da ni nič, je še vedno bolje, da smo naredili paniko, kot pa da nismo naredili nič, pa imamo lahko ekološko bombo,« je povedala Konečnikova. Na kraškem terenu je problematično kakršnokoli odlaganje odpadkov, za odpadke, ki so jih napeljali na parcelo pri Moravi, pa se ne ve, niti kakšni odpadki so bili niti od kod so jih pripeljali. »Govori se, da iz Hrvaške, pa iz Savinjske doline, Kamnika …« je povedala o govoricah o izvoru odpadkov.

Da bodo veseli, če ne bo nič, pa je povedal tudi župan. Kot je povedal, Hrženjak vztraja, da ne gre za nevarne odpadke, ampak neke vrste kompost. Vendar pa, kot je dejal, se direktor Komunale Kočevje Marko Kljun, ki si je skupaj z županom ogledal sporne odpadke, z njim ne strinja. »Pa tudi če bi bil kompost, bi predhodno moral pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, da ga lahko odloži,« je dejal župan.

Za tega pa so, kot je priznal zet Slavka Hrženjaka Nejc Belušić, zaprosili šele po že izvršenem dejanju, teden dni preden je zadeva prišla v javnost. Kot je povedal, so vse smeti, ki so jim naložili na parceli pri Moravi, prepeljali iz industrijske cone Lik II, kjer opravljajo zemeljska dela za začetek gradnje podjetja Koles. »Ko smo čistili parcelo, smo našli večje količine smeti, ki so jih Romi tam odlagali več desetletij. Govorimo o vrečkah, svečah, tudi mrtvih živalih,« je dejal in dodal, da gre za nenevarne smeti, smrdelo pa je zaradi organskih primesi. V nasprotju z vaščani in gozdarji, ki so glede na dvig dna vrtač prepričani, da so tja pripeljali več 100 kamionov odpadkov in zemlje, s katero so odpadke sproti zasipali, je šlo po njegovih besedah za vsega 8 kamionov smeti, zanikal pa je tudi, da so smeti prevažali ponoči, na skrivaj, kot sicer to trdijo vaščani Morave. Po inšpektorjevem obisku so smeti, kot je povedal, odpeljali in plačali njihov sežig v sežigalnici na Jesenicah, tako da na parceli pri Moravi ni več nobenih smeti.

»Gre za območje stare Morave, kjer so stale prve hiše, ki so bile oskrbovane tudi z vodo, kar pomeni, da je tam pod površjem tudi voda, ki po vsej verjetnosti odteka nekam v Kolpo,« je povedal Koritnik o tem, zakaj je tako pomembno, da se ugotovi, če so in koliko odpadkov je še zakopanih, in da se jih, kot je povedal Baković o zahtevi občanov, odstrani in zemljišče vrne v prvotno stanje.

