Krava padla v jašek za čiščenje

10.6.2018 | 18:25

Danes ob 6.28 uri je v Kočevskih Poljanah, občina Dolenjske Toplice, v hlevu padla krava v jašek za čiščenje. Gasilci PGD Podturn so žival rešili s tehničnim posegom. Obveščen je bil tudi dežurni veterinar.

Sanirali ostrešje

Ob 14.22 uri so gasilci PGD Kot-Brezje v naselju Nestoplja vas, občina Semič, sanirali ostrešje stanovanjskega objekta na površini okoli 20 kvadratnih metrov.

Pomagali pri sanaciji

Ob 16.10 uri so v ulici K tajčbirtu v Semiču gasilci PGD Kot-Brezje pomagali pri sanaciji strehe stanovanjskega objekta.

Do sedaj sanirali okoli 600 objektov

Od 5.30 ure dalje je domačim gasilcem pri odpravljanju posledic neurja na območju občine Črnomelj prišlo na pomoč 1035 gasilcev z 214 vozili. Prišli so gasilci iz regije Ljubljana I., Ljubljana II., Ljubljana III., Gorenjske regije, Savinjsko Šaleške regije, Notranjske regije, Zasavske regije, Celjske regije, Dolenjske regije, obe sosednji GZ Metlika in Semič ter hrvaški gasilci iz Vatrogasne zajednice Karlovačke županije. Do sedaj so sanirali okoli 600 objektov. Ocenjevanje škode in odstranjevanje posledic še poteka.

Razlilo se je pogonsko gorivo

Ob 8.36 uri je na Ulici 21. oktobra v Črnomlju na parkirišču nakupovalnega centra prišlo do razlitja pogonskega goriva iz tovornega vozila. Gasilci PGD Črnomelj so z vpojnim sredstvom posuli madež na površini približno 10 kvadratnih metrov in ga očistili.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 7.00 do 9.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽEVSKA VAS, izvod Tomc in Štamfelj,

- od 8.00 do 14.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLANINA izvod Kleč.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 7.30 do 12.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLENOVIK,

- od 11.00 do 14.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRH PRI ŠENTJERNEJU.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 7.30 do 10.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. MEDVEDJE SELO na izvodu DOL. MEDVEDJE SELO,

- od 11.00 do 14.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIHPOVEC na izvodu ZVALE.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 7.30 do 8.30 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENCE,

- od 8.00 do 11.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. SUŠICE,

- od 10.30 do 11.30 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. TEŽKA VODA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.