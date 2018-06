Poškodovan motorist; pred hišo zgorela avtomobila

11.6.2018 | 07:00

Sinoči ob 21.10 je v kraju Boršt pri Dvoru, občina Žužemberk, padel motorist in se poškodoval. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Žužemberk so zavarovali mesto nesreče in pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, ki so poškodovanega motorista prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Zgorela avtomobila

Minulo noč ob 0.33 uri sta v Rumanji vasi, občina Straža, na dvorišču stanovanjske hiše goreli osebni vozili. Požar so pogasili gasilci PGD Vavta vas. Vozili sta uničeni.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7.00 do 9.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽEVSKA VAS, izvod Tomc in Štamfelj;

- od 8.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLANINA izvod Kleč.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 12.00, zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLENOVIK;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRH PRI ŠENTJERNEJU.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7.30 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. MEDVEDJE SELO na izvodu DOL. MEDVEDJE SELO;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIHPOVEC na izvodu ZVALE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7.30 do 8.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENCE;

- od 8.00 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. SUŠICE.

- od 10.30 do 11.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. TEŽKA VODA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 8m nazaj Oceni Amber Coates Moje sestre imajo na spletu 128 do 217 € na uro. Že tri mesece je bila brez dela, vendar je bila v zadnjem mesecu njena plača 28497 EUR, ki je nekaj ur delala na internetu. too strann ... ........... ❥❥❥❥ ❥❥❥ www.Money46.Com Preglej samo prijavljene komentatorje