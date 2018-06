Novi in obnovljeni zvonovi v župniji

11.6.2018 | 08:00

Pri podzemeljski župnijski cerkvi je bilo včeraj slovesno. (Foto: M. B.-J.)

Podzemelj - Novomeški škof Andrej Glavan je včeraj pri podzemeljski župnijski cerkvi blagoslovil nove in obnovljene zvonove za cerkvi v Podzemlju in v Kloštru pri Gradcu. Za župnijo je bila to velika naložba, a tudi pomemben dogodek, saj se kaj takega ne zgodi ravno tako pogosto.

Blagoslovljene zvonove so pred zbrano množico ljudi z dvigalom tudi dvignili v zvonik.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

Galerija





























starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 27m nazaj Oceni Jan Bo ovčicam lepo zvonilo Din- don, Din- Don - ZVON 1, ZVON 2..... 8m nazaj Oceni Amber Coates Moje sestre imajo na spletu 128 do 217 € na uro. Že tri mesece je bila brez dela, vendar je bila v zadnjem mesecu njena plača 28497 EUR, ki je nekaj ur delala na internetu. to strann ... ........... ❥❥❥❥ ❥❥❥ www.Money46.Com Preglej samo prijavljene komentatorje