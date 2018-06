Vrtec Čardak po petkovem neurju deluje okrnjeno, prišlo nekaj manj kot 50 otrok

11.6.2018 | 08:50

Škoda v vsej črnomaljski občini naj bi po prvih, grobih in nepopolnih ocenah žušanje Mojce Čemas Stjepanovič znašala tri milijone evrov. (Foto: M. B.-J., arhiv DL)

Črnomelj - Po petkovem neurju s točo, ki je najhuje prizadela občino Črnomelj, se bo nadaljevalo odstranjevanje posledic in ocena škode. Toča je poškodovala tudi streho vrtca v enoti Čardak in Loka, zato so starše zaprosili, naj otroci prihodnje dni oziroma do sanacije poškodovanega vrtca ostanejo doma, če imajo možnost varstva kje drugje.

»Zaradi lukenj v strehi je voda pronicala tudi v igralnice, hodnike in pri tem poškodovala stene, strope, tla.. Zaradi varnosti otrok, staršev, delavcev smo se odločili, da stari del vrtca zapremo in otroke nastanimo v novem delu vrtca - v telovadnici, zbornici in dodatni igralnici,« so zapisali v vrtcu in dodali, da naj vsi, ki bodo pripeljali otroke v vrtec na Čardaku, uporabijo vhod iz ceste in otroka oddajo v novem delu vrtca Čardak.

Tudi v enoti Loka prosijo za razumevanje, kjer bodo za preostale otroke začasno uredili novi del vrtca in del otrok začasno nastanili drugje. Poškodovana je terasa na prvem vhodu in je ne bomo mogli uporabljati v slabem vremenu, uničeno je tudi nekaj kritine, kipa naj bi jo čimprej sanirali.

Ob tem se v črnomaljskem vrtcu zahvaljujejo vsem gasilcem, ki so jim hitro priskočili na pomoč, pa tudi njihovim delavcem, ki so si vzeli čas in v soboto izvedli akcijo urejanja okolice in notranjosti vrtca.

Petkova toča je sicer poškodovala tudi streho črnomaljske osnovne šole, kar pa naj ne bi okrnilo ponedeljkovega pouka, je črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič povedala za STA.

Škoda v vsej črnomaljski občini naj bi po njenih prvih, grobih in nepopolnih ocenah znašala tri milijone evrov. Za torek pa je že sklicala izredno sejo črnomaljskih svetnikov. Dodala je še, da občina sama stroškov sanacije ne bo zmogla in da med drugim računajo na državno pomoč.

Posledice petkovega neurja si je v soboto ogledal tudi predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, Miro Cerar in obljubil pomoč.

Dodano ob 11.40:

Starši, ki jih je vodstvo močno poškodovanega otroškega vrtca Čardak v Črnomlju prosilo, naj otroke danes v vrtec pošljejo, le če nimajo drugega varstva, so omenjeni prošnji ustregli. Kot je poročala STA, so v vrtec so poslali le nekaj manj kot 50 od 130 otrok, ki so jih tam začasno razporedili v novi del objekta, telovadnico in zbornico. Manj otrok je prišlo tudi vrtec Loka, kjer delo poteka normalno.

Normalno poteka pouk tudi v črnomaljski Osnovni šola Loka s približno 530 učenci, kjer je toča sicer poškodovala streho. V šoli so se začasno prilagodili stanju in nadomestni prostor dobili v sosednji srednji šoli, in sicer v učilnicah zaradi mature že nezasedenih zadnjih letnikov..

M. Ž., STA