Kraljica češenj je 18-letna domačinka Teja

11.6.2018 | 10:50

Predsednik PGD Brusnice Franc Bojanc, prva spremljevalka Mateja Železnik, nova kraljica češenj Teja Črnugelj, druga spremljevalka Katja Kobe in župan MO Novo mesto Gregor Macedoni. (Foto: Miran Klevišar)

Roman Hudoklin, član organizacijskega odbora Praznika češenj (Foto: M. M.)

Velike Brusnice - »Za dobro jedačo, pijačo in ples poskrbljeno!« je pisalo na plakatu, ki je vabil na Praznik češenj 19. junija leta 1966, in nič drugače ni bilo v soboto, 9. junija leta 2018, torej več kot pol stoletja kasneje. Koliko praznikov se je zvrstilo natanko, je težko oceniti, a od leta 1992 potekajo vsako leto, za kar skrbijo domači prostovoljni gasilci s krajevno skupnostjo in v sodelovanju z vsemi ostalimi društvi.

Ta so se predstavila na priložnosti razstavi, kjer smo opazili tudi omenjeni plakat, in kjer stene gasilskega doma med drugim krasijo portreti lepih deklet, dosedanjih kraljic češenj. Plakata z lansko letnico sicer ni, saj so imeli organizatorji, podobno kot na ostalih prireditvah, nekaj težav z iskanjem kandidatk, a letos je bilo povsem drugače. Šestčlanska komisija je namreč izbirala med kar osmimi dekleti in na koncu za kraljico češenj izbrala 18-letno dijakinjo Srednje kozmetične šole Tejo Črnugelj. Na veselje domačinov in organizatorjev pa Teja prihaja prav iz Velikih Brusnic. »Še več, iz našega Podgurja sta tudi prva in druga spremljevalka, Mateja Železnik iz Malih Brusnic in Katja Kobe iz Jugorja,« je povedal Roman Hudoklin, član organizacijskega odbora.

Kot omenjeno, so si obiskovalci čez dan ogledali razstavo, kjer so svoje izdelke na ogled postavili upokojenci, gospodinje, otroci ipd., in na stojnicah kupili domače češnje ter ostale češnjeve dobrote, češnje so prodajali po 3 evre na kilogram naprej. Glavna zabava je sledila zvečer z ansamblom Veseli Dolenjci, ko so razglasili tudi novo kraljico češenj, plesalo pa se je do druge ure ponoči. Po ocenah organizatorjev jih je obiskalo okoli tisoč ljudi, podrobneje o letošnjem prazniku pa tudi v četrtkovi tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. M.

