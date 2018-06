Slovenska karitas in Rdeči križ zbirata pomoč za prizade v petkovem neurju

11.6.2018 | 09:50

Poškodovanih je veliko hiš in gospodarskih objektov. (Foto: M. B.-J., arhiv DL)

Črnomelj - Zaradi posledic petkovega neurja s točo v občini Črnomelj Območno združenje Rdečega križa Metlika v sodelovanju z RK Črnomelj naproša za materialno pomoč. Kot so sporočili, trenutno najbolj potrebujejo strešnike in žlebake, saj je poškodovanih veliko stanovanjskih hiš in gospodarskih objektov. »Če je možno, je zaželena in zelo dobrodošla tudi dostava,« so dodali.

Kontakt za pomoč: metlika.rk@siol.net, 031/689 941 (Zalka) in 041/757 448 (Marjanca)

Akcijo zbiranja sredstev je organizirala tudi Slovenska karitas. Za prvo pomoč je že namenila 10.000 evrov, s katerimi bo pomagala najbolj prizadetim pri začasnih ukrepih. Zbrana sredstva bodo namenili socialno ogroženim gospodinjstvom predvsem pri pokritju stroškov nakupa strešnikov, ureditvi streh, ki so bila pokrita s salonitno in drugo kritino ter menjavi poškodovanih stekel.

»Prošnje za pomoč je mogoče oddati na župnijsko karitas Črnomelj in Škofijsko karitas Novo mesto, ki bosta v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi koordinirali pomoč,« so sporočili iz Slovenske karitas.

Svoj dar lahko prispevate na: Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, TRR (NLB): SI56 0214 0001 5556 761, Sklic: SI00 201, Namen: NEURJE 2018.

Pomagate pa lahko tudi z SMS sporočilom KARITAS na 1919, s katerim boste prispevali 1 eur za strešnik. Prispevajo lahko uporabniki Telekoma Slovenije, A1, Telemacha in T-2, so še dodali.

M. Ž.