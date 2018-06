FOTO: 51. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov

11.6.2018 | 13:00

V Trebnjem ustvarja devet umetnikov iz Slovenije, Izraela, ZDA, Finske, Ukrajine in Francije. (Foto: Alenka Stražišar Lamovšek)

Odprtje 51. Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov so obogatili Katrinas in Otroški pevski zbor Glasbene šole Trebnje. (Foto: Alenka Stražišar Lamovšek)

Trebnje - Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, ki deluje pod okriljem Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje (CIK), do prihodnje sobote gosti že 51. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov. Kot so sporočili iz galerije, na njem ustvarja devet umetnikov iz šestih držav, ki so v Trebnjem prvič, za sodelovanje pa jih je med prijavljenimi na javni poziv izbral strokovni svet galerije.

»So izjemno raznoliki – tako po starostni strukturi kakor tudi po načinu izražanja, po likovnih jezikih, ki so jih oblikovali, tako da sem prepričana, da bodo tako člani strokovnega sveta kakor tudi vsi ostali z zanimanjem spremljali, kaj se bo na taboru dogajalo, in upamo, da bo nastalo kakšno zanimivo in zelo lepo likovno delo,« pravi kustosinja Galerije likovnih samorastnikov Trebnje Andrejka Vabič Nose.

V edinstvenem okolju zbirke naivne umetnosti tako ustvarjajo Rezka Arnuš, Mitja Kokol in Branka Pirc iz Slovenije, Marc Bourlier in Margot iz Francije, Irina Garshina iz Ukrajine, Minna Lehväslaiho s Finske, Charles Visconage iz ZDA in Yudit Yitzhaki iz Izraela.

»Ena od posebnosti našega tabora je tudi ta, da že pet desetletij gosti umetnike, ki tu dejansko ustvarjajo. Naša zbirka je zelo bogata s specifičnimi deli, ki zahtevajo veliko truda, veliko poznavanja neke tehnike in obiskovalci na ta način vidijo, kako pravzaprav nastane tako likovno delo. Hkrati pa se tudi lahko pogovorijo z umetniki in jih povprašajo o njihovih izkušnjah, ali na likovni poti ali pa na življenjski,« je dejala direktorica CIK-a Patricija Pavlič.

Tudi 51. izvedbo tabora spremljajo številni dogodki, med katerimi letos izstopa odprtje razstave izbranih del iz donacije Špringer-Bernik, ki bo v četrtek ob 18. uri v Baragovi galeriji. Na zaključku v soboto, 16. junija, ob 11. uri, pa bo znano tudi ime umetnika, ki bo za nagrado v prihodnjem letu samostojno razstavljal v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje, so zapisali v sporočilu za javnost,

Tabor je v soboto odprl trebanjski župan Alojzij Kastelic, besede pa je nadgradila pesem Otroškega pevskega zbora Glasbene šole Trebnje pod vodstvom Tatjane Mihelčič Gregorčič in vokalne skupine Katrinas ob spremljavi Jošta Lampreta in Filipa Korošca, so še dodali.

M. Ž.

