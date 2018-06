Okrepljena ekipa cenilcev na terenu

11.6.2018 | 12:00

Slika je simbolična. (Foto: M.B.-J., arhiv DL)

Črnomelj, Koper - Zavarovanci Adriatica Slovenice so v zadnjem neurju, ki je pustošilo v okolici Črnomlja, znova utrpeli veliko škode, predvsem na družinskih hišah, kmetijskih površinah in avtomobilih. Prvih ocen škod iz petkovega neurja še ni, saj prijave neprestano prihajajo, kaže pa, da bo škoda zelo visoka, so sporočili iz omenjene zavarovalnice.

Zato je zavarovalnica angažirala svoje redne in izredne sodelavce ter začela z ogledi škod. Zaradi velikega števila škodnih primerov so podaljšali delovni čas poslovalnice v Črnomlju, ki bo v naslednjih dneh odprta do 19. ure, po potrebi pa še dlje.

»S prijavo škod ni treba hiteti, imajo pa zavarovanci več možnosti za prijavo škode. Zavarovalnica priporoča prijavo škode prek spleta na škodnem portalu ali portalu Moj AS. Pokličejo lahko na poslovno enoto, svojega zastopnika ali center za oskrbo strank po telefonu 080 11 10,« so pojasnili in dodali, da škode iz naravnih nesreč obravnavajo prednostno in bo v najkrajšem času začela s prvimi izplačili za premoženjske škode, prijavljenimi v zadnjem neurju. »Ob popolni dokumentaciji je škoda izplačana povprečno v dveh dneh, v nujnih primerih pa zavarovanci lahko za sanacijo nujne premoženjske škode prejmejo tudi akontacijo.«

V Adriatic Slovenica še priporočajo, da zavarovanci najprej poskrbijo za lastno varnost, zavarujejo morebitne dokaze v zvezi z obsegom škode in, če je le mogoče, fotografirajo in spravijo poškodovane predmete, predvsem pa poskrbijo, da ne nastane še večja škoda.

Uprava za zaščito in reševanje izdeluje predhodno oceno škode

Iz kabineta črnomaljske županje pa obveščajo vse občane, ki so utrpeli škodo, da Uprava RS za zaščito in reševanje v teh dneh izdeluje predhodno oceno škode, ki jo bodo posredovali v obravnavo slovenski vladi.

"Pričakujemo, da bo sprejet sklep o začetku ocenjevanja škode na prizadetih območjih občine, nakar bo lahko stekel postopek zbiranja vlog oškodovancev, o čemer bomo občane obvestili preko naše spletni strani in sredstev javnega obveščanja. Takrat bodo obrazci vlog dosegljivi tudi na spletni strani občine," so zapisali.

Občane so prav tako pozvali, da vso povzročeno škodo in njeno odpravo natančno dokumentirajo - fotografirajo, popišejo..., zaradi kasnejšega uveljavljanja pravic.

Dodano ob 13.uri: V Črnomlju tudi mobilna cenilna enota Triglava

Zavarovalnica Triglav bo po neurju s točo v Črnomlju postavila mobilno cenilno enoto, ki je namenjena za ogled in cenitev avtomobilskih škod v primeru masovnih škodnih dogodkov. Za obisk omenjene mobilne poslovalnice(MCE) čim prej pokličite dežurni brezplačni številki 080 555 555 ali 080 2864, kjer dobite termin, svetujejo svojim zavarovancem.

Sicer še oškodovanci lahko za pomoč pri prijavi škode obrnejo tudi na svojega zavarovalnega zastopnika, na najbližje predstavništvo oz. zastopniško pisarno ali na sedež območne enote Zavarovalnice Triglav, prijavijo pa jo lahko tudi prek spletne strani http://www.triglav.si/storitve/skode ali mobilne aplikacije Triglav asistenca, so sporočili iz zavarovalnice. »Pri prijavi škode naj zavarovanci poškodovane stvari navedejo čim natančneje ter pripišejo tudi telefonsko številko in številko transakcijskega računa za nakazilo škode,« so sporočili.

V Zavarovalnici Triglav o višini in obsegu škode (še) ne morejo govoriti. Prve ocene bodo znane v prihodnjih dneh. Kljub temu, da za prijavo škode velja tridnevni rok po njenem nastanku, v primeru naravnih nesreč v Triglavu svetujejo naj oškodovanci s prijavo ne hitijo, saj bo zavarovalnica upoštevala tudi prijave, prejete po tem roku, so še dodali.

M. Ž.