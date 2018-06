Knobleharjevo 2018 bo spet pestro: od opere do praznovanj, tekmovanj...

11.6.2018 | 15:00

Na današnji novinarski konferenci (od leve proti desni): Franci Matko, Jožica Lindič, Jože Kapler in Petra Lekše Pavlič.

Škocjan - Pred vrati je praznovanje občinskega praznika občine Škocjan, imenovano Knobleharjevo - po velikem rojaku, misijonarju dr. Ignaciju Knobleharju. Tudi letos bo dogajanje pestro in bogato, dopoldne so ga predstavili na novinarski konferenci.

Med 16. junijem in 6. julijem se bo zvrstilo blizu štirideset dogodkov, od kulturnih, športnih in zabavnih, sodelovala pa bodo vsa društva v občini, od vinogradniškega, turističnih, kulturnih, gasilskih, do društev podeželskih žena, itd. Dogajanje je podrobneje predstavila Petra Lekše Pavlič iz občinske uprave.

Letošnja operna predstava bo že v nedeljo, to bo Verdijev Rigoletto.

Mnogi dogodki so že tradicionalni, med drugim tudi operna predstava na prostem v izvedbi Glasbena gledališča Figaro. Letos bo to Verdijev Rigoletto, ki bo na ogled že to nedeljo, 17. junija, ob 21. uri pred občinsko stavbo - če bo slabo vreme, bo predstava v telovadnici osnovne šole.

Tradicionalni dogodki so: letni koncert folklorne skupine Plamen, Škocjan poje in igra, ko se predstavijo pevske in glasbene skupine občine, prireditev ob 73. obletnici vrnitve iz izgnanstva na Bučki, ribiško tekmovanje, srečanje starejših pod naslovom Modrost in izkušnje, gasilko tekmovanje za pokal občine, Knobleharjeva akademija, itd.

Knobleharjevo ne bo minilo brez že 11. Škocjanske cvičkarije 30. junija, ko bodo po besedah predsednika Vinogradniškega društva Škocjan Francija Matka podelili priznanja najboljšim z letošnjega ocenjevanja vin Tedna cvička. Matko je kot predsednik PGD Zagrad več povedal tudi o praznovanju 40-letnice društva, s katerim se bo to soboto ob 18. uri pri gasilskem domu začelo Knobleharjevo.

Franci Matko in Jožica Lindič

Živahno bo za dan državnosti. Dan pred tem, torej 24. junija, bo na Stopnem tradicionalna maša za domovino, v kulturnem programu pa bo slavnostni govornik Tone Kuntner. Popoldne se obetajo kmečke igre, že 21. po vrsti, ki jih bodo po besedah predsednice Turističnega društva Škocjan Jožice Lindič pripravili tako za otroke kot odrasle. Za dan državnosti pa bo na Bučki potekal semanji dan - pri kulturnem domu bo pestro od 9. ure naprej, ko bosta delovala sejem in rokodelska tržnica, prikazali bodo sejmarjenje na star način, v kulturnem domu bosta na ogled razstavi šarkljev in likovna razstava. Najboljšim bodo podelili priznanja. Seveda bodo mnogi na Bučki prišli peš po Knobleharjevi poti.

Tudi naložbe in priprava na Knobleharjevo leto

Župan Jože Kapler

Župan Jože Kapler je omenil tudi nekaj naložb, ki jih bodo v prihodnjih dneh predali namenu: obnovljen vodovod, cesto in izgradnjo javne razsvetljave v Dolnji Stari vasi, ter obnovo ceste in vodovoda v Zloganjah. Obe vasi sta s pridobitvami prišli do lepše in bolj urejene podobe.

Župan je omenil še, da gre razvoj občine v pravo smer - jeseni se bodo končale hidravlične izboljšave, v Dobravi gradijo nove pločnike in širijo cesto, podobna investicija se bo vsaj jeseni začela tudi na Bučki, pred vrati je plinifikacija občine, pa tudi realizacija nove industrijske cone v Dobruški vasi, kar se bo zgodilo z izgradnjo krožišča. Zanimanje za cono je veliko, občina bo morala zato v spremembo OPPN Dobruška vas, kar pomeni širitev cone na drugo stran ceste. O občini, ki je perspektivna za mlade družine, priča tudi povečano število rojstev.

Kapler je razkril še načrte v zvezi z obeležitvijo 200-letnice rojstva rojaka dr. Ignacija Knobleharja, kar bo prihodnje leto. Leto 2019 bodo razglasili za Knobleharjevo leto, z dogodki, ki jih pripravljajo, pa želijo, da Knoblehar postane bolj znan in priznan tudi v rodni deželi, ne le v svetu.

Natančnejše dogajanje ob Knobleharjevem 2018 v priponki.

Besedilo in foto: L. Markelj

