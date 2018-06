Cankarja so nazadnje videli v Novem mestu

11.6.2018 | 18:00

Novinarsko konferenco je Zavod Novo mesto pripravil na stari sedežni garnituri v v Kocko preimenovani Mali dvorani. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Zavod Novo mesto je na davišnji novinarski konferenci predstavil novo abonmajsko sezono, program kulturno-umetnostne vzgoje in projekta Muzika eklektika in Kocka.

Direktor zavoda Marjan Hribar je v svojem uvodnem govoru poudaril, da so želeli biti pri izboru čim bolj inovativni, da s z abonmaji širijo tudi v Ljubljano in da so za vse abonmaje prvič pridobili tudi pokrovitelje.

Poleg novomeškega abonmaja, ki poteka v koledarskem letu in je tako že na polovici, so v Kulturnem centru Janeza Trdine, ki deluje v okviru Zavoda Novo mesto, za sezon 2018/19 pripravili štiri že uveljavljene abonmaje. Potem ko je bil lani obarvan bolj operno, bo glasbeni abonma tokrat povezan s plesom, kar se lepo ujema s stoletnico zasnove prvega baletnega ansambla pri nas, pri tem pa so se novomeški prireditelji povezali tudi z Društvom baletnih umetnikov Slovenije, ki pripravlja gala koncert, ki je tudi uvrščen v abonma, ne njem pa bodo baletni umetniki iz vse Slovenije odplesali odlomke nekaterih najbolj znanih baletnih predstav. Gala baletni koncert bo v okviru glasbenega abonmaja drugi po vrsti in bo sledil koncertu klavirskega dua Gorišek - Lazar in Zagrebškega kvarteta saksofonov. Glasbeni abonma bo zaključil simfonični orkester Mitteleuropa iz Palmanove.

V okviru gledališkega, glasbeno-gledališkega in otroškega abonmaja bo na sporedu skupno osemnajst predstav, izvedb pa bo kar 46, saj je gledališki abonma razdeljen na abonma A in B, predvsem otroški abonma in nekatere predstave ostalih abonmajev pa bodo izvedene posebej za osnovne in srednje šole. Kot je med drugim povedala Saša Šepec so se pri sestavljanju otroškega abonmaja skušali čim bolj približati mladim in njihovemu načinu razmišljanja, med temami, ki jih bodo obravnavali v naslednji sezoni pa je izpostavila prijateljstvo, strah, empatijo, kako biti sam in kako v družbi in ljubezen.

Na področju kuturno-umetnostne vzgoje je novomeški Kulturni center Janeza Trdine že dlje časa vodilni oziroma daleč pred vsemi sorodnimi zavodi v Sloveniji, uspešnejši celo od Cankarjevega doma, program, namenjen šolam in vrtcem pa pripravljajo že tretje desetletje. Za minulo sezono so načrtovali obisk 18.500 otrok, a je ta kar za 3.000 obiskovalcev presegel načrte, kar govori tudi o kakovosti ponujenega programa. Program daje poudarek gledališču, glasbi in plesu, letos pa bodo v program vključili tudi predstave lastne produkcije in koprodukcijske predstave. Tako bodo vanj vključili tudi program delavnic Jazzinty za osnovnošolce in dijake srednjih šol, s predstavo Deseti brat pa se bodo v novi sezoni podeli tudi na operno področje. V sodelovanju z Glasbeno šolo Marjana Kozine, ki vsako leto pripravlja glasbeno pravljico bodo tudi tokrat razveselili otroke nižje stopnje osnovnih šol in vrtcev.

Gostja tokratne novinarske konference je bila režiserka in igralka Maruša Kink iz Zavoda Margareta Schwarzwald, ki je predstavila igro mestnega gledališča Ptuj iCankar. "Zelo pomembno je zgraditi most do mladih, ki pridejo v gledališče zdolgočaseni. Treba jih je pritegniti. S predstavo iCankar jim skušamo pisatelja predstaviti drugače, kot so tega vajeni v šoli. A veste, da je imel modre oči in da je bil zelo priljubljen med dekleti? Gre za kriminalko, v kateri trije detektivi raziskujejo, kdo je Cankar, kje se skriva, menda so ga nazadnje videli v Novem mestu," je povedala Kinkova o predstavi, ki so jo pripravili ob 100-letnici Cankarjeve smrti.

Že tretje leto pa bo Kulturni center Janeza Trdine pripravil koncertni cikel Muzika eklektika z glasbo različnih žanrov od tradicionalnega in sodobnega jazza, šanšona in kantavtorske glasbe do različnih alternativnih zvrsti in glasbe sveta. "Tako smo v preteklosti med drugim prisluhnili glasbi mojstra sodobne sevdalinke Damirja Imamovića, kitarskega velemojstra Vlatka Stefanovskega, indijski klasični glasbi, Marku Hatlaku, obetavni domači jazz pevki Ani Čop, skupini Jardier in še čemu. Tudi tokrat bo za glasbeno raznovrstnost dobro poskrbljeno," je o Muziki eklektiki povedala Liljana Jantol Weber, ki v Kulturnem centru Janeza Trdine skrbi za glasbeni program.

Poleg omenjenih tem so na novinarski konferenci predstavili dejavnost galerijo Kocka, kot so preimenovali Malo dvorani, direktor Hribar pa je povedal tudi, da se je Zavod Novo mesto vključil v organizacijo kolesarske dirke Po Slovenije s prispevkom v višini 20.000 evrov za prenos dirke na kanalu Eurosport.

I. Vidmar