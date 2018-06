Pregloboko pogledala v kozarec in povzročila nesrečo

Včeraj okoli 21. ure se je v Borštu pri Dvoru v prometni nesreči hudo poškodoval mopedist. Po ugotovitvah policistov Postaje prometne policije Novo mesto je 61-letni voznik mopeda zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad mopedom in padel. Mopedist, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,92 miligramov alkohola, med vožnjo ni uporabljal zaščitne čelade, vozil pa je neregistriran in tehnično neizpraven moped. Reševalci so ga odpeljali v bolnišnico, policisti pa so mu odvzeli vozniško dovoljenje in zaradi številnih kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Pregloboko je v kozarec pogledal tudi 40-letni voznik, ki je v petek okoli 21.30 povzročil nesrečo v Žabji vasi v Novem mestu, ko je zaradi neprimerne varnostne razdalje trčil v avtomobil, ki ga je vozil 33-letnik. V litru izdihanega zraka je imel 0,51 miligramov alkohola. Policisti so mu odvzeli vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in izdali plačilni nalog.

Ob bronaste opilke in palice

V Tržišču na območju Sevnice je v noči na petek nekdo z dvorišča podjetja odnesel dva soda z bronastimi opilki in štiri palice iz brona. Podjetje je oškodovano za 2000 evrov.

Kosil bo

V petek je oškodovanec policiste obvestil, da je neznanec v zadnjem tednu dni v Golobinjeku vlomil v njegovo počitniško hišo in odnesel rotacijsko kosilnico.

Ukradel več prenosnih računalnikov

V Šmalčji vasi je med petkom in soboto nekdo skozi okno vlomil v prostore podjetja in ukradel več prenosnih računalnikov. Škode je za okoli 1000 evrov.

Bo urejal vrt?

Med petkom in nedeljo je nepridiprav vlomil garažne prostore izobraževalne ustanove v Trebnjem in odnesel rotacijsko kosilnico in škarje za obrezovanje.

Prijeli sprovajalca in tri tujce

Policisti so v petkovih jutranjih urah na avtocestnem postajališču Obrežje prijeli 40-letnega državljana Nemčije, ki je v osebnem avtomobilu prevažal tri državljane Sirije, ki so pred tem na območju Posavja nezakonito prestopili državno mejo. Osumljencu so odvzeli prostost, ga pridržali in s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države privedli k preiskovalnemu sodniku. Ta je zanj odredil pripor. Tri državljane Sirije pa so predali hrvaškim varnostnim organom.

Kar 72 tujcev nezakonito čez mejo

Med petkom in danes so policisti med opravljanjem nalog varovanja državne meje izsledili 72 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo na območju Bele krajine. Tujce so prijeli na območju krajev Učakovci, Bojanci, Preloka, Rakovec, Žuniči, Daljne njive, Zilje, Gornji Suhor pri Vinici in Cerkvišče. Večino prijetih tujcev so policisti po policijskih postopkih že predali hrvaškim varnostnim organom, postopki s posameznimi tujci pa še niso zaključeni.

Zasegli ukraden Porsche cayenne

Na Mejni prehod za mednarodni cestni promet Obrežje je v soboto na izstop iz Slovenije z osebnim avtomobilom Porsche cayenne pripeljala 32-letna voznica iz Srbije. Policisti ob preverjanju v schengenskem informacijskem sistemu ugotovili, da je bil avtomobil v letu 2017 ukraden v Franciji. Vozilo so zasegli in o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

