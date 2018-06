Čigava so zemljišča okoli blokov?

11.6.2018 | 17:30

Na rotovžu so danes povedali, da bi bili lahko vsi primeri po njihovi oceni rešeni v dveh ali treh letih, v kolikor bo šlo za sporazumne zadeve. (ilustrativna slika; foto: M. M.)

Novo mesto - Novomeški župan Gregor Macedoni, Stanislava Bjelajac z oddelka za premoženjske zadeve in predsednik sveta za določitev funkcionalnih zemljišč Primož Skubic so na današnji novinarski konferenci na rotovžu predstavili potek urejanja lastništev vrste zemljišč ob večstanovanjskih objektih. »Nesporno je, da so ta zemljišča last etažnih lastnikov, a v zemljiški knjigi je bila v skoraj 80-odstotkih kot lastnica vpisana občina in te zadeve urejamo od januarja 2015, ko v naši občini ni bila rešena niti ena tovrstna zadeva,« je povedal Macedoni in nadaljeval, da je zaradi tega še istega leta imenoval svet za določitev funkcionalnih zemljišč. Predseduje mu Skubic iz KS Majde Šilc, poleg Bjelajčeve in Izidorja Jerale, predstavnikov občinske uprave, pa je član tudi Gregor Klemenčič.

Omenjeni svet so oblikovali, da bi lastništvo parcel okoli blokov tudi pravno formalno čim prej uredili in po treh letih in pol je župan danes povedal, da so uredili slabo polovico zadev, od tega okoli 60 odst. primerov preko sodišč in ostalo sporazumno: »Ta hip je v reševanju še okoli 30 odst. primerov, od tega dve tretjini urejamo sporazumno, ostalo preko sodišč. Ostaja še nekaj primerov, čakamo pa tudi odločitve sodišč v določenih zadevah. Naš pristop se je izkazal za dober, saj se je po dolgih letih na tem področju nekaj premaknilo, zato se zahvaljujem ekipi oz. omenjenemu svetu za ves njihov trud in dobre rezultate.«

Skubic je v nadaljevanju povedal, da so imeli sprva več težav, tudi lastniki stanovanj teh reči niso želeli urejati v strahu, da bodo morali zemljišče (vnovič) odkupiti, manj dejavni so bili tudi upravniki v blokih, saj niti niso imeli znanja, kako voditi te postopke. »Ključno je 100-odstotno soglasje etažnih lastnikov. Za zemljišča stanovalcem ni treba odšteti ničesar, skupaj pokrijejo zgolj stroške morebitne parcelacije, če je ta potrebna, in pa stroške overitve podpisa sporazumne pogodbe in vpisa v zemljiško knjigo. Če ni parcelacije, je ta znesek največ 50 evrov,« je dodala Stanislava Bjelajac in v nadaljevanju povedala, da so z uskladitvenimi pogodbami, torej sporazumno, rešili primere na Jerebovi 20, Drski 46, Smrečnikovi 16 in 18, Vavpotičevi 3, tudi v Trdinovi ulici ipd. »Ta hip potekajo zaključni postopki tudi na Mestnih njivah, Ragovski in Jakčevi ulici,« je dodal Skubic.

»V kolikor vsi lastniki stanovanj v bloku niso za dogovor, to pomeni nepravdni postopek na sodišču. Imamo tudi primere, ko namreč zemljiškoknjižna lastnica ni občina, ampak kakšen drug zasebni lastnik. Na sodišču so postopki za del ulice Slavka Gruma, ulice Danila Bučarja in Plave lagune ob Seidlovi cesti,« je še povedala Bjelajčeva.

Vsi sogovorniki so izpostavili, da je ureditev lastništva potrebna tudi zaradi rušenja ali urejanja marsikatere propadajoče lesene garaže ob blokih, kjer bi si lahko uredili boljši način parkiranja ipd., lastniki sami dogovorili za vzdrževanje itd., zato so pozvali tiste, ki še niso pristopili k temu, da se čim prej obrnejo na omenjeni svet oz. svojega upravnika.

M. Martinović

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 22m nazaj Oceni Jan Zakaj macedoni še vedno ni podrl vseh razpadajočih garaž okoli teh blokov? Kaj še čaka? Preglej samo prijavljene komentatorje