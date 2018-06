Poškodovana motoristka pri Tržišču

11.6.2018 | 18:45

ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Tržišče - Ob 15.11 je izven naselja Tržišče v smeri proti Kaplji vasi prišlo do trka osebnega vozila in motoristke. V nesreči sta se dve osebi poškodovali. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali mesto nesreče, nudili pomoč poškodovanim osebam do prihoda reševalcev, odklopili akumulatorja, odstranili vozili in počistili razlite motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči iz Trebnjega so poškodovani osebi oskrbeli in prepeljali v novomeško bolnišnico.