Gasilci na strehah, karambol na Ločki cesti

11.6.2018 | 20:00

Foto: M.B.J./arhiv DL

Novo mesto - Tudi danes so odpravljali posledice petkovega neurja na območju občine Črnomelj gasilci iz GZ Črnomelj, Metlika, Semič in Novo mesto. Sodelovalo je 186 gasilcev, ki so začasno sanirali 86 objektov.

Ob 17.53 sta v križišču na Ločki cesti v Črnomlju trčili osebni vozili. V nesreči se je ena oseba poškodovala. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so jo oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje. Gasilci PGD Črnomelj so odklopili akumulatorje na vozilih, pomagali reševalcem pri prenosu poškodovane osebe, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine in očistili cestišče.