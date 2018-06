Prve ocene škode - deset milijonov

V Zavarovalnici Sava so takoj po neurju aktivirali vse razpoložljive sodelavce, danes pa še dodatne cenilce iz ostalih organizacijskih enot, ki so, kjer je to mogoče, začeli popisovati škodo, so povedali v Zavarovalnici Sava.

Podobno so okrepljene ekipe na teren konec tedna poslali tudi v Zavarovalnici Triglav in Adriatic Slovenici. V Črnomlju, ki je bilo najbolj prizadeto, Zavarovalnica Triglav postavlja mobilno cenilno enoto, v poslovalnici Adriatic Slovenica v Črnomlju so podaljšali delovni čas, so sporočili iz obeh družb.

V vseh zavarovalnicah so opozorili, da ljudje lahko škodo prijavijo v poslovalnici, prek spleta, telefona ali svojega zavarovalnega zastopnika. Izpostavili so še, da s prijavo škode ni treba hiteti. Zavarovalnice škode iz naravnih nesreč obravnavajo prednostno.

Prvih ocen škod iz petkovega neurja še ni, kaže pa, da bo ta zelo visoka, so navedli v Adriatic Slovenici. V Triglavu načrtujejo, da bodo prve ocene znane v prihodnjih dneh, v Zavarovalnici Sava jih pričakujejo do konca tedna

Škoda na infrastrukturi, v gospodarstvu, kmetijstvu in na zasebnih objektih v črnomaljski občini naj bi po prvih ocenah županje Mojce Čemas Stjepanovič dosegla deset milijonov evrov. Za torek je županja sklicala izredno sejo črnomaljskih svetnikov. Ob tem je že povedala, da občina stroškov sanacije ne bo zmogla poplačati in da med drugim računajo na državno pomoč.

V petkovem neurju na območju Črnomlja je bilo poškodovanih več kot 400 objektov. Pouk v Osnovni šoli Loka danes poteka normalno, vrtec Čardak deluje precej omejeno, proizvodnja v podjetju Akrapovič stoji. Danes v njej sanirajo stanje, v torek bodo delo znova zagnali, je povedal finančni direktor Matej Akrapovič.

