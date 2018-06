FOTO: Četrti slikarski ex tempore Mokronog-Trebelno

12.6.2018 | 11:00

Letos je ustvarjalo 13 ljubiteljskih slikarjev in slikark. (Foto: JSKD OI Trebnje)

Ornuška vas - V okviru tradicionalne prireditve Kresna noč je tudi letos, četrto leto zapored, potekal slikarski ex tempore Mokronog-Trebelno. Tokrat so se ljubiteljski slikariji in slikarke pod vodstvom Ane Cajnko, vsestranske kulturne delavke in likovne pedagoginje, ki živi in ustvarja v Mokronogu, zbrali v Ornuški vasi, so sporočili trebanjske območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Pri gasilskem domu PGD Štatenberk je na drugo junijsko nedeljo so ustvarjali Renata Bukovec Kokalj, Marija Prah, Saša Pucelj, Marinka Fabijan, Nevenka Gošnik, Vesna Barbo, Pavla Černigoj, Brane Praznik, Milica Korošec, Slavka Šinigoj, Genka Ivanova Rižnar, Vital Žitnik in Smiljan Zajc. Uvodoma so obiskali bližnji kmečki muzej domačije Florjančič v Štatenberku, kjer hranijo več kot 3.000 eksponatov, nato pa so na slikarska platna ujeli različne utrinke iz še enega slikovitega kotička občine, ki jih bo ocenila tričlanska komisija.

V okviru Kresne noči si bo v avli Upravno-kulturnega središča Mokronog dela moč ogledati v četrtek in petek, 21. in 22. junija, od 17. do 19. ure ter v soboto, 23. junija, od 15. do 17. ure. Ob 17. uri bo tudi uradna razglasitev rezultatov letošnjega ex tempora, ko bodo podelili zlato, srebrno in bronasto plaketo Kresniček za najboljša dela. Najbolje ocenjeno delo bo tudi tokrat nagrajeno, nagrado prispeva Občina Mokronog-Trebelno, ki ga prejme v trajno last in jo vključi v zbirko, so navedli v trebanjski JSKD.

Letošnji slikarski ex tempore so pripravili Zveza kulturnih društev Trebnje, JSKD Območna izpostava Trebnje, Turistično društvo Mokronog, Občina Mokronog-Trebelno, PGD Štatenberk in Turistična kmetija Lamovšek.

M. Ž.

Galerija