FOTO: Šesti festival kiparjev z motorno žago

12.6.2018 | 08:00

Gradišče nad Stično - Društvo kiparjev z motorno žago je minuli vikend na izletniški točki na Gradišču nad Stično organiziralo že 6. festival kiparjev z motorno žago. Obiskovalci so si lahko ogledali bogato razstavo lesenih skulptur in motornih žag zbiralca Jožeta Skoka, uživali v hitrostnem kiparjenju z motorno žago, spremljali pa so lahko tudi letošnjo novost - tekmovanje v metu »motorke«.

Vrhunec tridnevnega dogajanja je bilo sobotno državno prvenstvo v hitrostnem tekmovanju (speed carvingu), ki ga je odprl ivanški župan Dušan Strnad.

Na tekmi, ki traja natanko eno uro, se je letos pomerilo 12 tekmovalcev. O rezultatih je odločala tričlanska komisija: Bojan Štine, Ljubomir Zidar in Slavko Pajntar, je sporočil Gašper Stopar z Občine Ivančna Gorica.

Letošnji državni prvak je postal Tadej Brgles iz Ljubnega ob Savinji, ki je ustvaril kip zlate ribice. Drugo mesto je s kipom štorklje s »culo« zasedel Jernej Verbuč iz Šmihela nad Mozirjem, tretjega pa lanskoletni prvak Gregor Tršar iz Logatca s kipom morskega psa in človeške roke.

Letos sta nastopila dva domačina: Dejan Kastelic, ki je hlod lesa spremenil v diatonično harmoniko, in predsednik omenjenega društva kiparjev z motorno žago Vlado Cencel, ki je izdelal kip Ivana Cankarja, še piše Stopar.

J. A., foto: Gašper Stopar

