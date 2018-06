Skozi Stražo po novi in razsvetljeni cesti

Župan občine Straža Dušan Krštinc in direktor podjetja Teleg-M Milovan Gazibarić

Učenci in učenke 3. in 4. razreda domače OŠ Vavta vas.

Straža - Po nedavnem dokončanju del v središču Straže so včeraj popoldne tudi uradno namenu predali prenovljeno cesto. Ob tem je straški župan Dušan Krštinc spomnil, da letos mineva 12 let od samostojne poti občine Straža in da so v tem času 16 milijonov evrov namenili za naložbe: »Začeli smo z najnujnejšim, kot so vodovod, kanalizacija, obnova občinskih objektov, od kulturnega do zdravstvenega doma in osnovne šole, razširili pokopališče ipd. Lahko bi naštel še vrsto drugih manjših naložb, od novega pešmosta do obnov posameznih odsekov cest, za kar smo v zadnjem obdobju dali več kot pet milijonov evrov.«

Prenovljena cesto skozi središče kraja ima tudi novo javno razsvetljavo, urejena parkirišča ob robu, z varnostnimi svetili označene prehode za pešce ipd. Naložba je znašala 300.000 evrov, na razpis so prejeli kar 14 ponudb in izbrali podjetje Teleg-M. Župan se je ob koncu nagovora zbranim zahvalil tako izvajalcem kot nadzorniku, sodelavcem v občinski upravi, predvsem Matjažu Petruni, in ostalim, ki so bdeli nad projektom, »zahvala pa gre tudi vsem občanom in občankam ter lastnikom tukajšnjih lokalov za vašo potrpežljivost«.

V priložnostnem programu so nastopili učenci in učenke 3. in 4. razreda domače OŠ Vavta vas.

M. Martinović

