Nevarnost samovžiga premočenega sena; potres pri Bizeljskem

12.6.2018 | 07:00

Sinoči ob 19.11 uri so po podatkih Urada za seizmologijo Agencije RS za okolje seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 2,5 v bližini Bizeljskega, 97 km vzhodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Bizeljskega, Brežic in Krškega. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

Delo po neurju se nadaljuje

Gasilci so tudi včeraj odpravljali posledice neurja na območju občine Črnomelj. Pri tem je sodelovalo 186 gasilcev iz GZ Črnomelj, GZ Novo mesto, GZ Semič in GZ Metlika, ki so sanirali 86 objektov.

Tudi na območju občine Semič so gasilci GZ Semič pomagali občanom pri odstranjevanju posledic neurja. Sanirali so 17 objektov.

Nevarnost semovžiga

Ob 14.01 so v naselju Rožanec, občina Črnomelj, na dveh poškodovanih gospodarskih objektih po neurju gasilci PGD Petrova vas premetali večjo količino premočenega sena, zaradi nevarnosti samovžiga.

Ob 23.03 so v naselju Otovec, občina Črnomelj, gasilci PGD Talčji vrh iz gospodarskega objekta iznesli okoli 70 bal sena, zaradi nevarnosti samovžiga.

Minulo noč ob 00.05 so v naselju Dolnja Paka, občina Črnomelj, gasilci PGD Talčji vrh pomagali krajanu pri odstranitvi razmočenega sena. Gasilci so svetovali nadzor nad temperaturo sena, da ne bi zaradi samovžiga prišlo do požara ostalega shranjenega sena in posledično do požara objekta.

Štab Civilne zaščite Občine Črnomelj opozarja občane, katerim so bila v neurju poškodovana gospodarska poslopja za spravilo suhega sena, da redno preverjajo temperaturo skladiščenega sena, saj obstaja nevarnost SAMOVŽIGA zaradi namočenosti.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7.00 do 9.30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOT POSTAJA;

- od 10.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOT;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJCI.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 12.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽNIK.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OBRH PRI DRAGATUŠU na izvodu Obrh.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LUŽA na izvodu VAS.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 10.30 do 12.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREHEK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Oštrc med 8. in 14. uro.

M. K.