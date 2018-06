Medalje za hrabrost: brez oklevanja pomagali v kritičnih trenutkih

12.6.2018 | 12:15

Foto: policija

Ljubljana - Generalni direktor policije Simon Velički in ministrica za notranje zadeve mag. Vesna Györkös Žnidar sta včeraj na Policijski akademiji v Tacnu podelila medalje policije za hrabrost in požrtvovalnost. Za izjemen prispevek k varnosti državljanov in ugledu slovenske policije sta se zahvalila 29 prejemnikom, ki so se izkazali s svojimi srčnimi in pogumnimi dejanji.

Na podelitvi je bilo slišali opise kar 15 dramatičnih dogodkov v zadnjem letu. Večkrat je šlo za usodne trenutke, ko je štela vsaka sekunda in je človeško življenje včasih dejansko viselo le še na tanki nitki - zaustavljanje krvavitev in oskrba težkih ran, premagovanje toka deroče reke, tekma s časom zaradi širjenja požara, akcijski lov za roparjem … Dva primera sta se žal končala tragično, saj sta moška, kljub vsem naporom, da bi ju rešili, naknadno podlegla poškodbam oz. bolezni. V vseh ostalih primerih pa so požrtvovalni in pogumni posamezniki poskrbeli za srečen razplet resnično zelo zahtevnih situacij.

Kot priznanje za svoja izjemna dejanja je medalje za hrabrost in požrtvovalnost prejelo sedem občanov, dva vojaka in 20 policistov, med njimi tri policistke.

Z območja, ki ga pokriva Dolenjski list, so nagradili pet policistov.

Policist iz VC Gotenica Matjaž Vidervol je 28. novembra zvečer na parkirišču v Kočevju pomagal obnemoglemu moškemu in ga odpeljal na urgenco. Čeprav je moški čez nekaj dni zaradi hude bolezni umrl, pa mu je bilo zaradi nesebične policistove pomoči vsaj podarjenih nekaj pomembnih minut življenja.

Janez Sodja, policist na policijski postaji v Črnomlju, je 17. decembra lani kljub velikemu tveganju pomagal pri reševanju oskrbovancev iz doma za starejše občane, v katerem se je razvil močan požar.

Andrej Šega, policist PP Metlika je 14. januarja letos v Metliki pomagal preživeti starejši ženski, saj ji je s kompresijo ureznin uspešno ustavil nadaljnje izgube krvi.

Kočevska policista Branko Lavrič in Irena Novak sta 17. januarja letos vdrla v stanovanje, iz katerega je bilo slišati klice na pomoč. Ženska, ki se je poškodovala pri padcu oz. zaradi udarca v glavo, je preživela prav po zaslugi njune hitre in učinkovite pomoči ter oživljanja.

J. A.