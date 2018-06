Teorijo postavili na glavo in zmagali

12.6.2018 | 15:15

Nagrado Taras so v Portorožu prevzeli dr. Simon Muhič, Matej Dulc (prvi in drugi z leve) in dr. Peter Novak (desno). (Foto: organizator)

Novo mesto - Podjetje Dulc iz Škocjana ter raziskovalna skupina novomeške Fakultete za strojništvo in inštituta Inoveks iz Ivančne Gorice so v okviru 10. industrijskega foruma IRT prejeli nagrado Taras za najuspešnejše sodelovanje gospodarstva in znanstveno-raziskovalnega okolja.

Forum je prejšnji teden potekal v Portorožu, žirijo pa so Dolenjci prepričali z nizkoenergijskim in nizkoeksergijskim sistemom ogrevanja in hlajenja stavb Solinterra. »Žirijo je izrazito industrijska aplikacija, ki že deluje v praksi, prepričala tudi s tem, da se bo projekt, kot radi rečemo, s prihranki poplačal sam – doba povrnitve naložbe je zelo kratka glede na vrsto naložbe. Nizkoenergijski sistem ogrevanja in hlajenja stavb je vrhunska inovacija, ki ima obenem velik tržni potencial, saj si vsi želimo znatnih prihrankov pri vzdrževanju poslovnih ali bivalnih prostorov,« je ob predstavitvi zmagovalnega projekta povedal član strokovne žirije Marko Mirnik.

Sistem Solinterra je zasnovan tako, da v največji možni meri izkorišča različne obnovljive vire energije, kot na primer sončno energijo za ogrevanje, zemljo kot topli zemeljski zalogovnik, podtalnico pa kot vir energije za hlajenje. Sistem je že implementiran in deluje v praksi - integriran je v novo stavbo srednje šole oz. Medpodjetniškega izobraževalnega centra Nova Gorica, ki za ogrevanje, hlajenje, pripravo sanitarne vode in prezračevanje porabi vsega okoli sedem kilovatnih ur na kvadratni meter na leto.

»Prvi korak smo storili že pred 10 leti, ko smo začeli razvijati ta sistem. Sonce, ki greje najceneje, smo še nadgradili z drugimi nizkoenergijskimi rešitvami. Prišli smo na idejo, da bi postavili nizkotemperaturne cevi v zunanje stene, spremenili filozofijo in pogledali, kako bi še izboljšali pasivne hiše. Zadeva je dozorela in center v Novi Gorici je najlepši dokaz, kaj se da doseči v praksi. Velik objekt je danes trikrat varčnejši od energijskega standarda, postavljenega za pasivne objekte,« pravi dr. Simon Muhič iz Inoveksa.

»Za vsakega energetika je postavljanje cevi na zunanjo stran stavb nenaravno, povezano z izgubami. A energiji sonca in zemlje poskrbita, da je energija stalno na voljo ter predvsem zastonj, inovativne stene in zalogovniki pa poskrbijo, da energija ne uhaja oziroma se ustrezno hrani – poleti pomaga objekt hladiti, pozimi pa greti. Voda praktično kroži celo leto,« je rešitev razložil Matej Dulc, direktor podjetja Dulc.

B. Blaić