Ogled šolskega čebelnjaka

12.6.2018 | 10:05

Pišece - Z učenci, ki že celo leto pridno obiskujejo čebelarski krožek na OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, smo v četrtek, 7. junija, obiskali bližnji šolski čebelnjak, ki se nahaja v neposredni bližini Pleteršnikove domačije.

Vodi in upravlja ga Jože Žmavc, velik ljubitelj čebel in čebelarstva. Veliko nam je povedal o pomembnosti čebel za človeka in naravo, o čebelji družini, o medenih izdelkih, o bivališču čebel nekoč in danes. Preoblekli smo se v zaščitna oblačila in se odpravili v notranjost čebelnjaka. V čebelnjaku smo najprej zavohali medene dobrote, nato pa v enem izmed panjev poslušali, kako čebele brenčijo, videli smo več čebeljih zaleg, tudi matico. Preživeli smo lep in poučen dopoldan ter se pridni kot čebele odpravili nazaj v šolo.

Tekst in foto: Mirjana Lipej,

OŠ Maksa Pleteršnika Pišece

