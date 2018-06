Zlati bralci z Juretom Ivanušičem

12.6.2018

Šmihelski zlati bralci z vsestranskim umetnikom Juretom Ivanušičem

Novo mesto - V torek, 29. maja, se je v novomeškem Kulturnem centru Janeza Trdine udeležilo zaključne prireditve tudi 25 zlatih bralcev Osnovne šole Šmihel Novo mesto, ki so bili zvesti knjigi in bralni znački ves čas osnovnega šolanja.

Koordinator bralne značke na Dolenjskem in organizator zaključne prireditve za zlate bralce je bilo Društvo prijateljev mladine Mojca Novo mesto za 253 zlatih bralcev iz 17 osnovnih šol osmih dolenjskih občin. Zbrane je pozdravila in prireditev vodila predsednica omenjenega društva Marjeta Ferkolj Smolič, in pohvalila pridne bralce. V uvodnem delu so se predstavili učenci Glasbene šole Marjana Kozine, in sicer Vid Trajkovski s trobento, Luka Pršina na klavirju ter na klavirju štiriročno Aja Koncilija in Katja Molan pod mentorskim vodstvom profesorice Tatjane Hadl.

Osrednji gost je bil Jure Ivanušič, gledališki in filmski igralec, režiser, scenarist, koncertni pianist, skladatelj, šansonjer, prevajalec in še marsikaj. Na ljubljanski AGRFT je študiral dramsko igro, na glasbeni univerzi v Grazu pa klavir. Igral je v več slovenskih filmih, ustvaril množico odmevnih karakternih vlog na slovenskih gledaliških odrih, vodil oddaje na radiu in televiziji, koncertiral po Sloveniji in tujini, sodeloval je z ogromno svetovno znanimi izvajalci. Jure Ivanušič je vsestranski umetnik. Učencem se je predstavil z avtorskim delom »Od tišine do glasbe«. Dramski igralec in pianist je navdušil občinstvo s svojim nastopom, igranjem na različne inštrumente, s poznavanjem glasbe. To je bila nekakšna učna ura o zgodovini glasbe, njenih zvrsteh in kvalitetah od prvih zametkov do danes. Vsi bralci in mentorji so prejeli v dar knjigo Srečka Kosovela z naslovom Barž = kons.

Gostu so mladi namenili bučen aplavz, z njim so se nekateri zadržali še pri ustvarjanju »selfijev«. Prijetno druženje se je po prireditvi nadaljevalo še v avli centra, kjer so bili mladi in mentorji deležni tudi pogostitve.

Helena Murgelj

