Palačinkijada v dnevnem centru na OŠ Dragotina Ketteja

12.6.2018 | 10:35

Novo mesto - Dnevni center na OŠ Dragotina Ketteja deluje kot ena od dejavnosti, ki se izvajajo v okviru projekta »Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam«. Dejavnosti dnevnega centra smo letošnje leto izvajali na OŠ Dragotina Ketteja in na Srednji kmetijski šoli Sevno. Na Sevnem smo nudili pomoč našim bivšim učencem in to bomo izvajali tudi v bodoče.

V našem dnevnem centru smo za zaključek šolskega leta pripravili Palačinkijado. V uvodu je vodja dnevnega centra predstavila delovanje dnevnega centra. Na druženje smo povabili tudi Roberta Erjavca, katerega smo se vsi zelo razveselili. Na televiziji POP TV napoveduje vreme. Sicer pa je velik človek, ki ima posluh za otroke naše šole in se zaradi njegove srčnosti in topline velikokrat povezujemo z njim. Družili smo se še z enim Robertom: Robert Kokol je profesionalni fotograf iz Foto Asje. Z njim smo v dnevnem centru izvedli veliko fotografskih delavnic.

Po uradnem delu je iz gospodinjske učilnice že dišalo. Po palačinkah, ki smo jih na debelo mazali z marmelado, sladoledom in čokoladnim namazom. V prijetnem klepetu smo preživeli zanimivo popoldne.

Celoten projekt, ki je osnovan na osnovi razpisa MIZŠ »Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam«, je podrobneje opisan na spletni strani http://cspp.splet.arnes.si/

Vodja dnevnega centra: Nataša Jakše, prof.def.

