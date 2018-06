Deset let Androjeve glasbene šole

12.6.2018 | 18:20

Na prireditvi ob 10-letnici Glasbene šole Androja - Tugomir Androja je prvi z leve.

Šentjernej - Vsestranski glasbenik Tugomir Androja že deset let vodi svojo privatno glasbeno šolo, ki je usmerjena bolj v moderno in popularno glasbo. Vsako leto pripravi po dva koncerta za starše otrok, letos pa so še posebej slovesno obeležili prvo okroglo obletnico delovanja.

Na prireditvi v Kulturnem centru Primoža Trubarja so konec tedna nastopili tako sedanji učenci glasbene šole - okrog dvajset, kot bivši učenci, ki so danes že pravi glasbeniki umetniki. Za popestritev sta poskrbeli še dve zanimivi glasbeni zasedbi: Klapca iz Kostanjevice na Krki in Tamburaška skupina Folklornega društva Kres iz Novega mesta, zaigrala pa je tudi glasbena zasedba Objem Acoustic, ki jo Androja vodi že okrog petindvajset let. Nedavno so izdali deveto zgoščenko z naslovom Zemlja pleše.

Tamburaši FD Kres

Kot pravi Androja, ki je glasbeno pot začel v najstniških letih kot kitarist v različnih rock skupinah, glasbeno znanje pa je nadgrajeval na raznih seminarjih doma in na tujem, v svoji glasbeni šoli poučuje različne glasbene zvrsti, od instrumentov pa kitaro, bas kitaro, klaviature in tolkala.

V treh oddelkih - v Šentjerneju, Škocjanu in Kostanjevici na Krki - poučuje sam, individualno, »saj želim učencu nuditi kvaliteten pouk. Zato imam omejeno število učencev, okrog 25,« pravi Androja, ki učence izpopolnjuje tudi za igranje v skupini ter jih seznanja tudi z osnovami snemanja skladb v snemalnem studiu. Sam ima namreč svoj studio, kjer s skupino Objem snemajo pesmi, ki jih sam tudi napiše. Androja je tudi mentor na raznih glasbenih delavnicah v Novem mestu.

L. Markelj, foto: arhiv T. A.

