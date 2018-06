Betonsko sivino zamenjale barve

12.6.2018 | 14:15

Bršljinski učenci so sodelovali predvsem pri risanju simbolov. (Foto: S. Mikec)

Tea Skupek in

Robert Jevnik pri delu.

Novo mesto - Na šolskem stadionu pri Osnovni šoli Bršljin bodo danes ob 18. uri odkrili likovno poslikavo, zunanji mural, ki so ga učenci v maju in juniju v sodelovanju z umetnikoma Teo Skupek iz Novega mesta in Robertom Jevnkom iz Šentjerneja naslikali na pusto armiranobetonsko steno igrišča. Gre za prvo tovrstno likovno delo v Novem mestu, ki je v okviru projekta Poslikajmo sivino nastala na pobudo Društva Novo mesto.

Učenci bršljinske šole so pod vodstvom likovne pedagoginje Vilme Petelin sodelovali z risanjem različnih simbolov, pri katerih je prevladovala tematika šolskih predmetov. Kar je bilo izven dosega njihovih rok, pa sta z lastno umetniško interpretacijo ter po izbranem motivu dopolnila Skupkova in Jevnik.

Osrednji motiv likovne stvaritve je barvna spirala, ki je tudi uradni grb OŠ Bršljin in eden izmed najstarejših grafičnih simbolov, ki ponazarja stvarjenje, potovanje, razvoj in se bo celostno povezala z ozadjem vesolja, planetov in izbranimi simboli učencev, so zapisali v Društvu Novo mesto in dodali, da celota poslikava predstavlja vesolje znanja in povezanosti, ki bo opazovalca vabila v svoje prostranosti.

Poslikava prve večje puste stene pri šolskih površinah OŠ Bršljin je del širšega projekta z naslovom Poslikajmo sivino. Društvo Novo mesto, kot so dejali, želi s projektom lokalni skupnosti približati sodobne smernice likovnega umetniškega izražanja, saj tovrstne poslikave v svetu postajajo že del vsakdanjega doživljanja urbanih središč, hkrati pa tudi obogatiti mestno podobo in razvijati odnos skupnosti do javnega prostora.

Gre za umetniške intervencije na pustih in degradiranih površinah na območju Novega mesta in okolice. »S projektom želimo meščanom ne le olepšati življenjski prostor s slikami, ki bi bile same sebi namen, ampak prek njih tudi spodbuditi k razmisleku o različnih vidikih našega življenja, ustvarjati socialni dialog, spodbujati medsebojno solidarnost in sprejemanje, obenem pa tudi pripomoči k uveljavljanju in popularizaciji mladih ustvarjalcev. V prihodnosti razmišljamo tudi o širitvi projekta v druge slovenske kraje, k sodelovanju pa bi vabili tako slovenske kot tuje umetnike,« je poudarila vodja projekta, tajnica Društva Novo mesto Saša Mikec.

Dogodek bodo učenci šole popestrili s kulturnim programom. Sponzor poslikave je novomeško podjetje Eventus, projekt pa je sofinancirala Mestna občina Novo mesto.

M. Ž., Foto: Saša Mikec, Društvo Novo mesto