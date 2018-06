Dirnbek v fotofinišu ostal brez mandata

12.6.2018 | 13:15

Peter Dirnbek (Foto: Levica)

Brežice - V novem sklicu državnega zbora Posavje vendarle ne bo imelo štirih poslancev ampak le tri. Po tistem, ko je državna volilna komisija preštela še glasovnice, ki so prišle iz tujine, se je razmerje glasov pri stranki Levica nekoliko spremenilo in brežiški kandidat Peter Dirnbek je ostal brez mandata. V parlament se je namreč uvrstil kandidat Levice iz Trbovelj Primož Siter, ki je zbral 11,62 odst. glasov, medtem ko je Levica v Brežicah dobila 11,58 odst. Drugi izidi v 6. volilni enoti se niso spremenili do te mere, da bi to vplivalo na razdelitev mandatov.

B. B.

