Frulici v Črnomelj in Ljubljano, pastirski rog v Škocjan

12.6.2018 | 19:30

Letošnji zmagovalci Župančičeve frulice (z leve): Jernej Grlj, Ema Medved in Urška Jurajevčič. (Foto: Tomaž Čurk)

Črnomelj - V Kulturnem domu Črnomelj je bilo včeraj 28. srečanje najboljših mladih pesnikov in deklamatorjev - Župančičeva frulica 2018, ki je bila tokrat posvečena 140. obletnici rojstva Otona Župančiča. Med osnovnošolskimi pesniki je zmagala Urška Jurajevčič iz OŠ Loka Črnomelj, med srednješolskimi pesniki Jernej Grlj iz Zavoda sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija, med deklamatorji pa Ema Medved iz OŠ Frana Metelka Škocjan.

Na razpis za Župančičevo frulico 2018, ki ga pripravlja Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK), se je prijavilo 77 mladih pesnikov, 45 osnovnošolskih in 32 srednješolskih, in 72 osnovnošolskih deklamatorjev iz skupno 84 slovenskih šol. Na zaključni prireditvi pa se je predstavilo po pet najboljših iz vsake kategorije, ki sta jih izbrali strokovni komisiji.

Prireditev je povezovala Ivana Laharnar, za glasbene vložke pa sta poskrbela člana skupine The Plut family Gašper Plut in Gašper Hlupič. Kot gostujoča deklamatorka se je predstavila Ema Žagar iz OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko - PŠ Lukovdol iz Hrvaške. ZIK Črnomelj je ob tem izdal pesniško zbirko najboljših mladih pesnikov Župančičeve frulice 2018.

M. Ž., Foto: Tomaž Čurk

