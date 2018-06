V Semiču v petkovem neurju s točo največ škode na kmetijskih pridelkih

12.6.2018 | 16:15

Močno neurje s točo je v petek zajelo tudi občino Semič, največ škode je na kmetijskih površinah. (Foto: Občina Semič)

Semič - Močno neurje s točo je minuli petek okoli 16.15 zajelo tudi občino Semič. Toča je bila zelo gosta in različnih velikosti, velika tudi kot teniška žogica nepravilnih oblik. Največ škodo so utrpele kmetijske površine na območju od Nestoplje vasi, Lipovca, Pugleda do Oskoršnice v dolžini približno 5 km in širini 4,5 km zračne razdalje, so sporočili iz semiške občine.

Lažje so bili poškodovani tudi številni objekti, ki so jih gasilska društva iz Gasilske zveze Semič začela sanirati že v petek takoj po neurju, v soboto in ponedeljek. »Posredovali so na 96. objektih, opravljenih je bilo 4.514 ur, na delu je bilo v vseh treh dneh skupaj 124 gasilcev. S 27. vozili so intervenirali na območju Kota, Sadinje vasi, Vrčic, Nestoplje vasi, Pugleda in Semiča. Pokrivali so odkrite strehe in s PVC folijo zaščitili večje poškodovane površine na objektih in črpali večje količine vode v industrijski coni PSC Vrtača,« je v sporočilu za javnost zapisala semiška županja Polona Kambič.

Gasilci GZ Semič so nudili tudi pomoč pri sanaciji škode v občini Črnomelj, kamor so napotili svoje ekipe v soboto, nedeljo, ponedeljek in torek.

Po prvi oceni naj bi bilo škode na objektih okoli 70.000 evrov, glede na posredovanje gasilcev pa je stroške intervencije ocenila na 90.000 evrov.

Komisija za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah v Občini Semič je danes opravila terenski ogled poškodovanih kultur na prizadetem območju ter Upravi RS za zaščito in reševanje posredovala prvo oceno škode po neurju s točo. »Ta bo posredovana v obravnavo Vladi RS, ki se bo na osnovi tega odločila o izdaji sklepa o začetku ocenjevanju škode. V kolikor bo sklep sprejet, bo lahko stekel postopek zbiranja vlog oškodovancev,« je dodala županja.

Komisija je ugotovila, da so bili vinogradi najbolj prizadeti v Anzlovi gori in v delu Stare gore, kjer je prizadetost ocenjena na 50 do 80 odst., pšenica (70 odst.), ječmen (od 80 do 100 odst.), koruza (od 80 do 100 odst.), krompir (60 odst.) in vrtnine (od 50 do 80 odst.) na območju Nestoplje vasi, Lipovca, Pugleda, Mladice do Coklovce., krmni grah pa je v bližini naselja Lipovec prizadet 100-odstotno.

M. Ž.