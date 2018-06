Danes na delu 187 gasilcev; vlomili vrata

12.6.2018 | 18:50

Foto: M. B. J., arhiv DL

Danes so na območju Črnomlja še naprej odpravljali posledice petkovega neurja. Poleg gasilcev iz GZ Črnomelj so sodelovali še gasilci iz sosednjih GZ Metlika, Semič in Novo mesto ter Podravske, Posavske in Koroške regije, skupaj 187 gasilcev. Sanacija objektov in ocenjevanje škode še poteka.

Ob 8. zjutraj so na Cesti krških žrtev v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli dvoje vrat v poslovnem objektu.

J. A.