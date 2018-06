Tabor slovenskih pevskih zborov: zapelo bo več kot tisoč pevcev

13.6.2018 | 13:00

Tabor pevskih zborov je praznik slovenskih ljudskih in ponarodelih pesmi. (Foto: J. A., arhiv DL)

Šentvid pri Stični - V Šentvidu pri Stični se pripravljajo na 49. Tabor slovenskih pevskih zborov, na katerem bo mogoče slišati več kot 100 zborov iz vseh koncev domovine in tujine.

V soboto ob 20. uri bo v avli OŠ Ferda Vesela tradicionalni koncert slovenskih zborov iz zamejstva in drugih držav, na katerem bo nastopilo 10 pevskih zborov s Hrvaške, iz Srbije, Italije, Bosne in Hercegovine ter z Madžarske. Takrat se jim bodo pridružili tudi domačini moški in ženski pevski zbor Vidovo ter Vokalna skupina Šentviški slavčki.

V nedeljo opoldne bo povorka, uro pozneje pa koncert združenih pevskih zborov. Letošnji slavnostni govornik bo skladatelj, pedagog in dirigent Tomaž Habe, ki je dober poznavalec šentviškega tabora. Njegov oče Stane je bil več let programski vodja tega tabora.

Edinstven dogodek

Kot je na današnji novinarski konferenci pojasnil predsednik programske komisije, Mokronožan Stane Peček, bo letošnji Tabor potekal pod sloganom slovenskega ljudskega pregovora »O kresi se dan obesi«, hkrati pa bo posvečen 90-letnici skladatelja Jakoba Ježa. V nedeljo bo na prireditvenem prostoru približno 100 združenih moških, ženskih in mešanih pevskih zborov (okoli 1.000 pevcev), ki bodo pod vodstvom dirigenta Igorja Švare zapeli 22 pesmi.

"Takšnega dogodka, kot je ta tabor, v Sloveniji ni. Poseben je tako zaradi prostora, saj poteka na prostem, pa tudi zato, ker imajo pevci samo eno skupno vajo. Ta je dopoldne pred koncertom," je pojasnil Peček in omenil, da dirigiranje tako velikemu zboru niti slučajno ni enostavno, zato je vesel, da so našli Švaro, ki to delo že leta opravlja fantastično.

Ilja Bregar iz informativne komisije, ravnatelj Janez Peterlin, programski vodja Stane Peček in predsednik upravnega odbora Matej Šteh

"Vam povem, da sem tudi sam enkrat dirigiral na taboru in so me na koncu roke bolele bolj, kot bi drva sekal," je hudomušno pristavil.

V programu, ki ga bo vodila Anica Volkar, bodo sodelovali tudi: Godba Stična, Folklorna skupina Vidovo in Mladinski pevski zbor OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični pod vodstvom Simone Zvonar.

Tabor je letos dobil novega predsednika upravnega odbora, ki je zamenjal Jerneja Lampreta. To je Matej Šteh, ki že dolga leta sodeluje pri tem dogodku, saj je domačin, prihajal je kot pevec, recitator ...

Bogat spremljevalni program

Šteh je pojasnil, da letos za obiskovalce in pevce pripravljajo obogaten spremljevalni program s stojnicami lokalnih izdelkov, ponudbo društev, uličnim gledališčem. Veselo bo tudi po zaključku, saj ob 15. uri sledi zabavni program pod prireditvenim šotorom z ansambloma Fantje izpod Lisce in Ceglar.

Novinarske konferenca pred taborom

Ravnatelj OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični Janez Peterlin je dejal, da njihova šola z veseljem gosti tabor pevskih zborov, od njega pa tudi dobiva pozitivne spodbude za delo na področju pevske kulture. Tako je njihov mladinski pevski zbor na letošnjem državnem pevskem tekmovanju dobil najvišje priznanje z odliko. Zadovoljen je, da je v zadnjem obdobju tudi Občina Ivančna Gorica veliko investirala v infrastrukturo pri šoli - otroško igrišče, zunanjo učilnico in obnovo zunanjega igrišča.

Prireditev vsako leto poteka v organizaciji KD Tabor slovenskih pevskih zborov, Občine Ivančna Gorica in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Seveda pa dogodka ne bi bilo brez OŠ Ferda Vesela ter krajanov in društev iz Šentvida, ki vsako leto prijazno sprejmejo več kot tisoč pevcev iz Slovenije in tujine.

Tekst in foto: J. A.