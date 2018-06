En svet, pa toliko različnih sanj

13.6.2018 | 09:05

Glavni vlogi v muziklu sta odigrala Anamarija Mužar in Žan Jaketič.

Metlika - Dvorišče metliškega gradu je bilo včeraj zvečer premajhno za vse, ki so si želeli ogledati prvi metliški muzikal z naslovom En svet, pa toliko različnih sanj, ki so ga pripravili na osnovni šoli Metlika. Zanimivo je, da so muzikal s skoraj enako vsebino konec letošnjega februarja predstavili tudi na črnomaljski OŠ Mirana Jarca. Le da je imel črnomaljski naslov Spremeniva svet, metliški pa En svet, pa toliko različnih sanj.

Seveda pa so učenci vsake od šol vnesli v muzikal nekaj svojega. In ker so bili na odru otroci, je razumljivo, da sta obe predstavi privabili veliko gledalcev, ki so bili tako v Črnomlju kot v Metliki navdušeni in ponosni hkrati. V zadnjem letu dni je gostil domači muzikal tudi oder Kulturnega centra Semič in sicer muzikal Zaupaj vase avtorice Ane Vrlinič iz Črnomlja.

Na metliškem odru je tokrat stalo 68 pevcev, glasbenikov in plesalcev. Med njimi učenci Glasbene šole Črnomelj in črnomaljske OŠ Mirana Jarca Jaka Špehar, Luka Jakofčič, Ema Franko in Matevž Lesica Štirn. Sicer pa sta glavni vlogi najstnikov odigrala in odpela Žan Jaketič v vlogi Gašperja in Anamarija Mužar kot Maja. Nastopili so še pevski zbor OŠ Metlika in plesalci in plesalke plesnega krožka OŠ Metlika. Ravnateljica Željka Janjac se je posebej zahvalila zaposlenim na šoli Urški Dragovan, Nini Bradica, Irini Kolar, Duški Vlašič in Mojci Vraničar.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

