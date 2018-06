Včeraj huda ura nad Posavjem

13.6.2018 | 07:05

Foto: arhiv

Če bo petek po napovedih vremenoslovcev prvi dan v juniju brez neviht in neurij, včeraj temu še ni bilo tako. Tokrat je bilo najhuje nad Posavjem in Šentjernejem, na srečo ne tako, kot v petek nad Črnomljem.

Toča

Med 18. in 18.30 uro je na območju Krškega s širšo okolico med dežjem padala toča. Toča je povzročila škodo predvsem na poljščinah.

Potok grozil

Ob 18.56 je v Podvrhu, občina Sevnica, potok ogrožal gospodarski objekt. Posredovali so gasilci PGD Trnovec, ki so očistili strugo.

Plazovi, podori zemljin in kamnin

Ob 19.15 je na cesto relacije Blanca, Podvrh, Zabukovje in Čanje, občina Sevnica, zaradi močnega naliva na več mestih nanosilo kamenja in zemljino. Dežurni pri Komunalnem podjetju Sevnica je postavil ustrezno prometno signalizacijo, k sanaciji pa bodo pristopili danes.

Vetrolom

12. 6. 2018 ob 19.57 je v naselju Mihovica, občina Šentjernej, večje drevo ogrožalo stanovanjski objekt in drvarnico. Gasilci PGD Šentjernej so drevo podrli in odstranili.

Ob 19.23 je na cesti v Koprivniku, občina Kostanjevica na Krki, podrto drevo oviralo promet. Drevo so odstranili gasilci PGD Kostanjevica na Krki.

Ob 21.05 se je na cesto Raka-Podulce, občina Krško, podrlo drevo. Ob 22.03 je na cesto pri naselju Zabukovje pri Raki padlo drevo. Obe oviri je odstranil dežurni pri cestnem podjetju.

Ob 21.09 se je na cesto Rovišče - Zavratec, občina Sevnica, podrlo drevo. Oviro je odstranil dežurni pri cestnem podjetju.

Ob 0.04 je na cesto Zgornja Pohanca-Pečice, občina Brežice, padlo drevo. Drevo je razžagal in odstranil dežurni pri podjetju Kop Brežice.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 7:30 do 11:00 uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRAD ČRNOMELJ na izvodu Jugotehnika.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 7:00 do 9:30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Starihov vrh;

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TREBNJI VRH;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PUGLED.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da od 11:00 do 11:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUPERČ VRH.

Nnadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROV LOG ter prav tako od 8.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRHPOLJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC in TP LISEC 3.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Nova vas Mokrice in Obrežje Kalin med 9. in 12. uro.

M. K.