V Občini Črnomelj za 18,5 milijona evrov škode

13.6.2018 | 08:00

V Črnomlju so včeraj imeli izredno sejo. (Foto: M. B.-J., arhiv DL)

Črnomelj - V Črnomlju se je po petkovem neurju s točo na izredni seji sestal tamkajšnji občinski svet in se seznanil s posledicami. Po podatkih, predstavljenih na včerajšnji seji, skupna škoda znaša 18,5 milijona evrov. Škoda na stanovanjskih objektih je presegla šest milijonov evrov, na gospodarskih znaša skoraj štiri milijone in na industrijskih 6,5 milijona evrov.

Po podatkih črnomaljske občine škoda na javnih zavodih znaša nekaj več kot 1,2 milijona evrov. Na devetih objektih kulturne dediščine je nastalo za 100.000 evrov, na kmetijskih posevkih in trajnih nasadih pa za nekaj manj kot 330.000 evrov škode.

Intervencijski stroški so dosegli 330.000 evrov. Skupaj je toča poškodovala več kot 1000 različnih objektov in številna vozila na prostem. Na srečo toča ni nikogar poškodovala. V najbolj prizadetih delih občine je padala toča z ledenimi zrni premera tudi do 12 centimetrov.

Toča, ki je padala približno 15 minut, je prizadela 24 naselij v občini ter del mesta Črnomelj. Pas v dolžini približno 10 kilometrov in širok tri kilometre je prizadel črnomaljske vasi od Zapudja do Petrove vasi.

Ob navedbi škode je županja Mojca Čemas Stjepanovič opozorila, da bo za odpravo posledic potrebna intervencijska državna pomoč in rebalans občinskega proračuna.

Zaradi posledic petkovega neurja s točo v občini Črnomelj Rdeči križ Metlika in Rdečim križem Črnomelj naprošata za finančno pomoč. Fizične in pravne osebe lahko prostovoljne prispevke za akcijo "UJMA 2018" nakažejo na tekoči račun Rdečega križa Slovenije pri SKB banki št. SI56 0310 0111 1122 296 s sklicem 00 96875 in kodo namena CHAR. Pomagati lahko tudi s poslanim kratkim sporočilom SMS na številko 1919 v omrežjih operaterjev Telekom Slovenije, A1, Telemach in T2. Ključna beseda UJMA pomeni donacijo v višini enega evra, UJMA5 pa donacijo v višini pet evrov.

Po podatkih poveljnika črnomaljske civilne zaščite Jožeta Weissa so med dozdajšnjim posredovanjem opravili 16.648 ur prostovoljnega dela. Nabavili so 30 ton pokrivne folije, kar predstavlja 18 hektarjev ali 180.000 kvadratnih metrov.

Nabavili so nekaj manj kot 650 kilogramov žebljev, 20 kubičnih metrov lesa, dobrih 11.100 litrov goriva. Izdali so nekaj manj kot 2200 obrokov hrane in nekaj več kot 27.000 plastenk s pitno vodo.

Po podatkih gasilcev je teh sodelovalo nekaj manj kot 2000. Gasilci so posebej opozorili na nevarnost samovžiga premočenega sena, ki jim zdaj povzroča največ skrbi. Nekaj v toči poškodovanih objektov pa je ostalo še nepokritih in nesaniranih, so dodali.

Črnomaljski svetniki so po seznanitvi s poledicami neurja s točo soglasno potrdili poročilo o povzročeni škodi. Civilni zaščiti in gasilcem so se zahvalili za nesebično pomoč. Nekateri so opozorili na po njihovem mnenju nezadostno obveščanje o prihodu hude ure in na potrebo po uvedbi zaščite proti toči.

Sejnino so namenili za gasilsko opremo črnomaljskih gasilcev. Izrazili so tudi bojazen ob morebitnih prihodnjih nevihtah in željo po čim hitrejši državni pomoči.

Odpravljanje posledic petkovega neurja in ocenjevanje škode bodo nadaljevali še prihodnje dni, je še dodala županja.

STA, M. Ž.