Dirka po Sloveniji danes v Lendavi, v nedeljo na Dolenjskem

13.6.2018 | 09:30

Bo Primož Roglič v nedeljo vnovič takole visoko dvignil roke v znak zmage? Če bo, tega ne bo storil v rumenem, ampak v zelenem, ki je od lani barva majice vodilnega v skupnem vrstnem redu Dirke po Sloveniji. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Danes se bo v Lendavi začela, v nedeljo pa v Novem mestu končala jubilejna 25. kolesarska dirka po Sloveniji oziroma Tour Slovenia. Letos je dirka, ki jo že četrt stoletja pripravljajo novomeški kolesarski delavci, za en dan daljša, predvsem pa je po udeležbi kolesarskih svetovnih prvokategornikov močnejša kot kdajkoli.

Dirko po Sloveniji je v preteklosti dobilo kar nekaj kolesarjev, ki so tedaj ali pa tudi še danes krojijo svetovni kolesarski vrh. Med njimi velja nedvomno omeniti domačina Janija Brajkoviča, ki je bil najboljši leta 2012 in bo na startu tudi letos, a tokrat ne s takimi ambicijami.

Zvezdniška zasedba na startu

Zmagovalca dirk v letih 2009 in 2010, Danec Jakob Fugelsang in Italijan Vincenzo Nibali, tudi danes krojita sam svetovni vrh, kamor pa seveda sodita tudi lanski zmagovalec Poljak Rafal Majka in seveda Primož Roglič, ki je na Dirki po Sloveniji zmagal pred tremi leti še v dresu svojega matičnega kluba, novomeške Adrie Mobil, potem pa po odhodu v tujino leta 2016 dosegel etapno zmago na Giru d'Italia in deseto mesto v kronometru na olimpijskih igrah v Riu, lani veličastno zmagal v 17. etapi francoskega Toura in dobil dirko po Algarveju ter na svetovnem prvenstvu v Bergnu osvojil srebrno medaljo v kronometru.

Kot kapetan nizozemskega moštva LottoNL-Jumbo je letos z odliko izpolnil pričakovanja delodajalcev in zmagal v skupnem vrstnem redu dirk svetovne serije po Baskiji in po Romandiji. Kot večina kolesarjev iz devetih moštev svetovne serije oziroma World Tour bo tudi on na slovenskih cestah preverjal in pilil formo za bližajočo se dirko po Franciji, seveda pa si želi dobro pripravljenost potrditi s skupno zmago, pri čemer naj bi imel največ dela z lanskim zmagovalcem Rafalom Majko in Kolumbijcem Rigobertoom Uranom, ki je na lanski dirki po Franciji osvojil drugo mesto in zaostal le za Britancem Christopherjem Froomom. Omenjeni trije kolesarji ne sodijo med favorite le na Dirki po Sloveniji, ampak so v najožjem krogu favoritov tudi pred dirko po Franciji.

Zelo zanimivo pa bo tokrat tudi med sprinterji, ki se bodo potegovali za etapne zmage na bolj ravninskih etapah. Tu je konkurenca, vsaj zdi se tako, morda celo hujša kot med kandidati za končno zmago. Najbolj zveneča imena so Nemec Marcel Kittel, Avstralec Caleb Ewan, Nizozemec Dylan Groenewegen in Britanec Mark Cavendish, ki ima na svojem kontu 146 profesionalnih zmag ter naslov svetovnega prvaka. Ewan je eden od mlajših sprinterjev, prav tako Groenewegen, oba bosta pri nas lovila 30. zmago med profesionalci. Kittel je doslej med profesionalci zmagal 88-krat.

Kot rečeno, bo letos na startu Dirke po Sloveniji kar devet moštev oziroma polovica moštev World Tour, kar bo nedvomno pritegnilo pozornost gledalcev v tujini, ki bodo lahko dirko spremljali neposredno in v posnetkih na kanalu Eurosport, kjer bodo med prenosi, kot je v navadi, vrteli tudi posnetke turistično najbolj atraktivnih krajev ob trasi dirke. Moštva svetovne serije na letošnji dirki po Sloveniji so Bora – hansgrohe z lanskoletnim zmagovalcem Dirke po Sloveniji Rafalom Majko, LottoNL-Jumbo s Primožem Rogličem, Dimension Data z Markom Cavandishem, Katusha - Alpecin, Mitchelton-Scott, Bahrain Merida, EF Education First-Drapac p/b Cannondale, Team Sunweb, ki je tudi aktualni svetovni prvak v ekipni vožnji na čas, in UAE Team Emirates. Poleg tega bo na dirki nastopalo še pet poklicnih kontinentalnih moštev in sedem kontinentalnih moštev, med katerimi sta tudi dve slovenski – domača Adria Mobil in Ljubljana Gusto Xsaurum –, ter slovenska reprezentanca.

Kaj pa domačini?

Moštvo Adrie Mobil se letos realno ne more potegovati za skupno zmago, vsaj za uvrstitev v prvo deseterico in kakšno dobro uvrstitev v posamičnih etapah pa bi se lahko potegovala veterana – Radoslav Rogina, zmagovalec Dirke po Sloveniji leta 2013, in Jure Golčer, ki je na Dirki po Sloveniji zmagal v letih 2006 in 2008, v zadnjih dvanajstih letih pa se je kar osemkrat uvrstil v prvo deseterico, čeprav ni nastopal vsako leto. Predvsem prvi dve etapi pa bosta velika priložnost za mladega sprinterja Dušana Rajovića, ki se bo prvič srečal s tako močno konkurenco.

ZAČNEJO SPRINTERJI, ZA KONEC KRONOMETER

Letošnjo dirko so prireditelji speljali bolj po severozahodnem delu Slovenije. Včerajšnja etapa od Lendave do Murske Sobote in današnja od Maribora do Rogaške Slatine sta namenjeni sprinterjem, saj naj bi glede na traso o zmagovalcu odločal ciljni sprint glavnine ali večje skupine. Jutrišnja tretja etapa od Slovenskih Konjic do Celja s tremi gorskimi cilji, najtežjim na Celjsko kočo, in ciljnim vzponom na Celjski grad je kraljevska in bo naredila selekcijo med favoriti, čeprav naj ne bi odločila o končnem zmagovalcu. Tudi sobotna osrednjeslovenska etapa od Ljubljane do Kamnika bo z vzponi na Jezersko, Pavličevo sedlo in Volovljek zelo zahtevna, a bo cilj na ravnini, tako da bo o zmagovalcu odločal ciljni sprint manjše skupine, v kateri pa verjetno ne bo izrazitih sprinterjev.

V nasprotju s preteklostjo, ko se je skoraj vsa leta do zdaj dirka končala z ravninsko etapo s sprinterskim obračunom na novomeškem Glavnem trgu, bo letos zadnja etapa odločilna, saj se na Dirko po Sloveniji vrača posamični kronometer, katerega start bo v Trebnjem v nedeljo ob 12. uri, cilj prvega tekmovalca v Novem mestu pa 25 minut kasneje, a za odločitev bo treba počakati, saj bodo najboljši iz skupnega vrstnega reda na vrsti zadnji, tako da skupni zmagovalec dirke ne bo znan, dokler ne bo na cilju prav zadnji kolesar.

Igor Vidmar