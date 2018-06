Po japonsko na OŠ Drska

13.6.2018 | 10:40

Novo mesto - Učenci OŠ Drska že sedem let aktivno sodelujemo pri raziskovanju prehranske dediščine in kuhamo v projektu KuhnaPaTo. Letos so bili učenci nagrajeni z obiskom delegacije (veleposlaništva) z Japonske. 5. maj je državni praznik vseh otrok na Japonskem, v naši šoli pa smo ga obeležili 5. junija.

Ob praznovanju dneva otrok na Japonskem vedno postrežejo kashiwamochije. To so tradicionalni japonski riževi kolački (mochi), polnjeni s sladko fižolovo pasto in oviti v hrastov list. V počastitev tega praznika pa izobešajo tudi zastave v obliki krapa koinoborije.

Mladi kuharji naše šole so ob mentorstvu gostov z Japonske pripravili kashiwamochije in jih nato skupaj pojedli. Po kuharski delavnici so učenci izdelovali koinoborije (barvne lampijone), ki bodo v okviru japonskega projekta razstavljeni v različnih državah, na koncu pa tudi na Japonskem.

Za zaključek sta nam Mifune Sawamura in Nanafuku Tamagawa, kulturni odposlanki Japonske, zaigrali na tradicionalno glasbilo tristrunsko brenkalo shamisen in zapeli dve japonski pripovedi.

Dan je bil zelo prijeten in poučen. Učenci so spoznali kulturo drugega naroda na igriv in zanimiv način.

Mentorica projekta: Jožica Muhič