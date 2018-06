Ledene pomaranče klestile pri Črnomaljcih; Zaplet pri imenovanju direktorice

13.6.2018 | 19:00

Kako lahko narava podivja in kako uničujoča je lahko, smo znova doživeli konec tedna, ko je na območju Bele krajine ustvarila prave bombe v obliki toče. Bili smo v krajih, kjer je naredila največ škode, se pogovarjali s pristojnimi in ljudmi, ki jih je prizadela naravna nesreča. Pomagate lahko tudi vi. Kako, boste izvedeli v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

ZAKAJ GASILCI ŠE NIMAJO POLIGONA?

Ta prinaša tudi informacije o tem, zakaj gasilci še vedno nimajo regijskega vadbenega poligona v opuščenem kamnolomu v Žužemberku. Predvideno je bilo, da bi ga postavili že lani, a se je po besedah župana Franca Škufce nekoliko zataknilo.

MINISTRICA NE ŽELI STOPAR ZEVNIKOVE NA MESTU DIREKTORICE

Zapletov z imenovanjem direktorja ali direktorice Doma starejših občanov (DSO) Metlika še ni konec. V svetu zavoda so bili prepričani, da bo ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak dala pozitivno mnenje k imenovanju Mojce Stopar Zevnik za direktorico doma, a so minuli ponedeljek odprli pismo z ministrstva za delo in v njem prebrali obvestilo, da ministrica izbrani kandidatki ni dala soglasja. Kaj bo sledilo sedaj?

TRUBAR NE BI BIL ZADOVOLJEN

Ob letošnji 510. obletnici rojstva Primoža Trubarja smo se o očetu slovenskega knjižnega jezika pogovarjali s pastorjem evangelijske cerkve Tonijem Mrvičem, sicer rojenim Novomeščanom, ki že od leta 2001 živi in dela v Kočevju. Ta trdi, da Trubar danes ne bi bil prav zadovoljen človek. Zakaj, boste izvedeli v velikem intervjuju, ki ga lahko preberete le v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

