FOTO: Otroci navdušeni nad novimi igrali

13.6.2018 | 14:45

Otvoritveni trak sta prerezala malčka Krkinih lučk, v družbi vrstnikov, vzgojiteljic, ravnateljice Sabine Erjavec in župana Dušana Krštinca.

Čutno pot je ustvaril kolektiv vrtca, ob pomoči njihovih družin. Otroci so nad pridobitvijo navdušeni.

Vavta vas - Vrtec Krkine lučke, ki deluje ob OŠ Vavta vas, je bogatejši za nekaj novih igral in prenovljeno podobo otroškega igrišča v celoti. Dopoldne so otroci v družbi straškega župana Dušana Krštinca in ravnateljice OŠ Vavta vas Sabine Erjavec prerezali otvoritveni trak, nato pa se nemudoma zapodili na pisane pridobitve vrtčevske 'igralnice na prostem'.

»Povsem nova je gugalnica in plezalo, z bazarjem smo zbrali denar tudi za večjo leseno mizo in lop, tako da bomo sedaj lažje ustvarjali tudi zunaj,« je povedala ena od vzgojiteljic v vrtcu, Janja Fink in dodala, da je njihov kolektiv letos ob pomoči domačih uredil še večjo čutno pot. Vzgojiteljice so z najmanjšimi otroci, večji malčki pa še doma s straši, oblikovali tudi več senzornih igrač, ograjo vrtca »krasi« čutna oz. zvočna stena ipd.

Erjavčeva se je v imenu vseh zahvalila ustanoviteljici, tj. občini Straža, strokovnemu kolektivu pa tudi staršem, ki so pomagali z materialom za vse pridobitve Krkinih lučk, saj njihovo igrišče ni bilo deležno temeljite prenove od nastanka v 80-ih, pred štirimi leti so ga zgolj dopolnili z nekaj igrali. Ob koncu je malčkom zaželela, da na igrišču preživijo čim več ustvarjalnih in igrivih uric. Ubogali so jo že prvo sekundo po uradnem odprtju.

Tekst in foto: M. Martinović

Galerija