Nekdanje vodstvo družbi oškodovalo za dva milijona

13.6.2018 | 13:45

Foto: arhiv DL

Celje, Radeče - Kriminalisti Policijske uprave Celje so v preiskavi sumov nepravilnosti pri poslovanju dveh gospodarskih družb s širšega območja Celja ugotovili, da je nekdanje vodstvo z zlorabo položaja družbi oškodovalo za več kot dva milijona evrov. Na tožilstvo so podali kazensko ovadbo zoper tri fizične in tri pravne osebe, je poročala STA.

Po neuradnih informacijah je med ovadenimi nekdanji direktor družbe Radeče Papir Igor Rakuša. Ta naj bi neuradno izčrpaval družbi s fiktivnimi računi in posojili v korist družb, s katerimi je bil povezan. Po pisanju medijev gre za podjetji Radeče papir nova in njeno hčerinsko družbo Muflon.

Kot so sporočili iz policijske uprave, so med preiskavo ugotovili, da je nekdanje poslovodstvo dveh družb v letih 2014 in 2015 zlorabljalo svoj položaj tako, da je v škodo teh družb sklepalo škodljive pogodbe, dajalo poroštva in brez kakršnekoli pravne ali dejanske osnove za plačilo s ponarejanjem listin in brez ustreznih protidajatev delegiralo posamezna nakazila z transakcijskih računov teh družb na transakcijske račune lastniško povezanih družb.

Celjski kriminalisti so tako na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper tri fizične in tri pravne osebe zaradi utemeljenega suma storitve šestih kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete, in sicer dveh kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, dveh kaznivih dejanj ponareditve ali uničenje poslovnih listin, kaznivega dejanja neupravičena uporaba tuje oznake ali modela ter kaznivega dejanja poneverbe in neupravičene uporaba tujega premoženja.

STA, M.Ž.